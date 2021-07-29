Множество пользователей решили воспроизвести блюдо из популярного ролика и вот, что получилось. Заинтересовались необычным блюдом? Давайте готовить его вместе.

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Кстати, это блюдо идеально подойдет для вегетарианцев, ведь оно без мяса, но запах "ребер" попытается вас убедить в обратном.

Ребра кукурузы со специями барбекю

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

кукурудза
Фото Челси Дэвиса для insider

  1. Помойте и очистите кукурузу. Нарежьте ее на четверти.


    Фото Челси Дэвиса для insider
  2. Каждую четвертинку кукурузы посыпьте приправой и сбрызните маслом.


    Фото Челси Дэвиса для insider
  3. Вы можете приготовить ее в духовке: разогрейте ее до 200 градусов, выложите на противень кукурузу и выпекайте 10 минут.


    Фото Челси Дэвиса для insider
  4. Другой способ, разогреть фритюр с маслом и обжарить кукурузу в течение 2 минут до готовности.


    Фото Челси Дэвиса для insider
  5. Ваши "ребра" кукурузы готовы, но, чтобы усилить вкус и оригинально подать блюдо советуем вам посыпать ее тертым сыром, мелко нарезанной любимой зеленью и майонезом. Приятного аппетита!