Множество пользователей решили воспроизвести блюдо из популярного ролика и вот, что получилось. Заинтересовались необычным блюдом? Давайте готовить его вместе.

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Кстати, это блюдо идеально подойдет для вегетарианцев, ведь оно без мяса, но запах "ребер" попытается вас убедить в обратном.

Ребра кукурузы со специями барбекю

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 4



Фото Челси Дэвиса для insider

Ингредиенты:

- 4 свежих початка кукурузы;

- 3 - 4 ст. л. приправы для барбекю;

- растительное масло для фритюра.