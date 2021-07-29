Багацько користувачів вирішили відтворити страву з популярного ролика та ось, що вийшло. Зацікавилися незвичною стравою? Нумо готувати її разом.

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До речі, ця страва ідеально підійде для вегетаріанців, адже вона без м'яса, але запах "ребер" спробує вас переконати в протилежному.

Ребра кукурудзи зі спеціями барбекю

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Фото Челсі Девіса для insider

Інгредієнти:

– 4 свіжих качани кукурудзи;

– 3 – 4 ст. л. приправи для барбекю;

– рослинна олія для фритюру.