Багацько користувачів вирішили відтворити страву з популярного ролика та ось, що вийшло. Зацікавилися незвичною стравою? Нумо готувати її разом.

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До речі, ця страва ідеально підійде для вегетаріанців, адже вона без м'яса, але запах "ребер" спробує вас переконати в протилежному.

Ребра кукурудзи зі спеціями барбекю

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

кукурудза
Фото Челсі Девіса для insider

  1. Помийте та почистіть кукурудзу. Наріжте її на четвертини.


    Фото Челсі Девіса для insider
  2. Кожну четвертинку кукурудзи посипте приправою та скропіть олією.


    Фото Челсі Девіса для insider
  3. Ви можете приготувати її в духовці: розігрійте її до 200 градусів, викладіть на деко кукурудзу та випікайте 10 хвилин.


    Фото Челсі Девіса для insider
  4. Інший спосіб, розігріти фритюр з олією та обсмажити кукурудзу протягом 2 хвилин до готовності.

    Фото Челсі Девіса для insider
  5. Ваші "ребра" кукурудзи готові, але, щоб посилити смак та оригінально подати страву радимо вам посипати її тертим сиром, дрібно нарізаною улюбленою зеленню та майонезом. Смачного!