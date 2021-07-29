"Ребра" кукурузы: мужчина повторил рецепт из TikTok – и вот что из этого вышло
29 июля 2021 , 17:35Читати новину українською
Источник:insider
Этот рецепт лайкнули более 2 миллионов человек в соцсети тикток! Не зря же говорят, что все гениальное – просто. Для приготовления нашумевшего блюда вам потребуется всего несколько ингредиентов: кукуруза, специи и растительное масло для фритюра.
Множество пользователей решили воспроизвести блюдо из популярного ролика и вот, что получилось. Заинтересовались необычным блюдом? Давайте готовить его вместе.
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Кстати, это блюдо идеально подойдет для вегетарианцев, ведь оно без мяса, но запах "ребер" попытается вас убедить в обратном.
Ребра кукурузы со специями барбекю
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Фото Челси Дэвиса для insider
- 4 свежих початка кукурузы;
- 3 - 4 ст. л. приправы для барбекю;
- растительное масло для фритюра.
- Помойте и очистите кукурузу. Нарежьте ее на четверти.
Фото Челси Дэвиса для insider
- Каждую четвертинку кукурузы посыпьте приправой и сбрызните маслом.
Фото Челси Дэвиса для insider
- Вы можете приготовить ее в духовке: разогрейте ее до 200 градусов, выложите на противень кукурузу и выпекайте 10 минут.
Фото Челси Дэвиса для insider
- Другой способ, разогреть фритюр с маслом и обжарить кукурузу в течение 2 минут до готовности.
Фото Челси Дэвиса для insider
- Ваши "ребра" кукурузы готовы, но, чтобы усилить вкус и оригинально подать блюдо советуем вам посыпать ее тертым сыром, мелко нарезанной любимой зеленью и майонезом. Приятного аппетита!