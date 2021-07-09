Їжа "із собою" – це швидко та зручно. А скільки часу заощаджується для приємного дозвілля! Проте багатьох споживачів і досі бентежать упередження щодо магазинних страв.

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4 міфи про готову їжу

Розберімося ж, які упередження спонукають нас марнувати залишок вільного часу та сил на кухні, замість того щоб купувати за потреби готові страви, і чи справді для цих побоювань є підстави.

Міф 1. Готові страви – із прострочених продуктів

Це найпоширеніший – і безпідставний – стереотип. Насправді вся продукція у великих торговельних мережах проходить жорсткий контроль якості. Страви готують лише з охолодженого (а не із замороженого) м'яса та свіжих овочів. Якщо сировина виявилася неякісною – її відбраковують.

Міф 2. Страви готує некваліфікований персонал, нехтуючи санітарними вимогами

Неправда. Усі працівники торговельних мереж зобов'язані мати медичні картки, регулярно проходити медогляд, а також навчатися. Великим компаніям невигідно ризикувати репутацією, тож вони пильно стежать за дотриманням персоналом усіх чинних санітарних норм.

Міф 3. Знижки на готову їжу означають, що вона вже зіпсувалася

Це не так. Ціни знижують наприкінці дня, щоб пришвидшити реалізацію товару. І навіть після розпродажу термін придатності готових страв становить не менш як 12 годин (для салатів), а для страв, що пройшли термічну обробку, – від 24 годин.

Міф 4. Найпопулярніша їжа – кулінарні витребеньки

Аж ніяк. Найчастіше купується звичайна "домашня" їжа: овочі, каші, м'ясні страви, салати тощо. Також люди часто беруть страви, які можна з'їсти "на ходу": бургери, сендвічі, шаурму.

4 причини купувати готову їжу

З упередженнями проти магазинних страв розібралися. Тепер перейдімо до фактів на користь купівлі готової їжі.

Факт 1. Асортимент

Нинішній темп життя не залишає нам часу для кулінарних експериментів, тож наше домашнє меню часто обмежене кількома стравами. Натомість у гастрономічному відділі будь-якого супермаркету вибір незрівнянно багатший – від простих салатів до багатокомпонентних м'ясних рулетів.

Факт 2. Порції

Приготування складної страви, приміром котлети по-київськи, потребує багато часу та зусиль. Сумнівно, що ви радо проведете кілька годин на кухні заради однієї порції на вечерю. Набагато простіше її купити.

Кулінарія у мережі "М'ясомаркет" / Фото М'ясомаркет

Факт 3. Економія часу

Купуючи готове, ви зберігаєте купу часу: готову страву достатньо просто розігріти, і не доведеться мити гору кухонного начиння.

Факт 4. Заощадження коштів

Купуючи готове, ви скорочуєте витрати. Іноді приготування домашньої їжі б'є по гаманцю сильніше, ніж придбання готової магазинної. Адже в певні (здебільшого вечірні) години магазини з власним кулінарним цехом практикують знижки до 30%!

Ясна річ, значно безпечніше купувати готову їжу в перевіреній торговельній мережі, як-от "Сільпо" чи Novus, аніж у сумнівних кіосках поблизу дому. Адже в мережевих супермаркетах пильніше дбають про свіжість інгредієнтів, спосіб приготування та зберігання продуктів. І контроль якості там працює краще: робота кухонь поставлена не гірше, ніж у ресторанах, за складом страв стежать фахівці. Та й з тамтешнім потоком покупців продукти просто не встигають залежуватися.

Утім, похвалитись смачним меню сьогодні можуть не лише відомі торговельні мережі. На українському ринку дедалі частіше з'являються нові проєкти, що можуть скласти конкуренцію "старожилам" ринку, які давно завоювали прихильність споживачів.

Так, уже другий рік мережа магазинів "М'ясомаркет" від найбільшого українського агрохолдингу МХП відкриває свої магазини, де покупцям пропонують найсвіжіше м'ясо, а від недавна – ще й готові страви на будь-який смак та гаманець. Нині на ринку функціонує понад 70 таких кулінарних точок по всій Україні.

Мережа магазинів "М'ясомаркет" / Фото М'ясомаркет

Час – найцінніший ресурс, який неможливо повернути. І я б хотів, щоб ми менше часу витрачали на рутину, а більше – одне на одного, на спілкування та радість, – зауважує Голова правління МХП Юрій Косюк.

2020 року компанія почала трансформуватися із сировинної в кулінарну. МХП постійно вивчає побажання клієнтів і на основі отриманих даних щодня вдосконалює свої магазини.

Масштабний кулінарний проєкт команда МХП запустила, щоб український споживач завжди мав змогу купувати якісні, свіжі й надзвичайно смачні страви, а звільнений завдяки цьому час – присвячував близьким людям та улюбленим справам.

Команда МХП запустила масштабний кулінарний проєкт / Фото М'ясомаркет

Готові страви в М'ясомаркеті – це логічне продовження трансформації МХП із сировинної компанії в кулінарну. Ми пропонуємо споживачам смачні страви, які готують професійні кухарі з багаторічним досвідом роботи на сучасному обладнанні й тільки зі свіжих продуктів. У нас діє безпрецедентний харчовий стандарт – BRC Global Standard for Food Safety, що вимагає документального підтвердження якості та безпеки харчової продукції. Фактично ми задали новий рівень у кулінарії, щоб полегшити й поліпшити життя споживачів, – пояснює директор департаменту маркетингу МХП Олексій Безуглий.

У мережі "М'ясомаркет" наразі можна придбати 36 готових страв:

Салати : грецький, вінегрет, цезар.

: грецький, вінегрет, цезар. Гарніри : картопля, каші, овочі гриль.

: картопля, каші, овочі гриль. Основні страви : азу з картоплею та м'ясом, плов із куркою.

: азу з картоплею та м'ясом, плов із куркою. М'ясні страви : гомілку курячу гриль, ніжку курячу, відбивні та котлети.

: гомілку курячу гриль, ніжку курячу, відбивні та котлети. Сніданки: млинці, сирники, запіканки тощо.

Асортимент мережі "М'ясомаркет" / Фото М'ясомаркет

Асортимент розширюватиметься з урахуванням побажань клієнтів.

Страви у М'ясомаркеті готують лише із сертифікованої й завжди свіжої сировини, що надходить прямісінько із заводу. На кухні працює команда професійних кухарів та м'ясних сомельє, які пройшли спеціальне навчання й постійно відвідують майстер-класи для підвищення кваліфікації.

У мережі "М'ясомаркет" – дуже високий стандарт чистоти:

регулярно проводиться прибирання;

дотримуються всі вимоги до зберігання інгредієнтів: продукти маркуються, працівники стежать за температурою й термінами їхньої придатності.

Відділи з кулінарією працюють уже у 12 магазинах МХП: у Києві, Вишгороді, Чернігові та Черкасах. Мета компанії – відкрити кулінарні відділи в усіх магазинах мережі.