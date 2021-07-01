Лалех Мохмед из Мельбурна создает для сына и дочери невероятные съедобные шедевры в виде известных персонажей мультфильмов, а также актеров и певцов. Благодаря своему творчеству и незаурядному таланту ее блюда почти мгновенно стали популярными по всему миру.

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Вдохновляя других родителей

Удивительный мир пищевого искусства Лалех начался много лет назад, когда она превратила блин сына на льва, которого он любил.

Джейкоб был в восторге и стал постоянно спрашивать меня, могу ли я сделать съедобную игрушку или героя любимого мультика. И я решила попробовать. Мы обсудили персонажей, я подумала над ингредиентами и приступила,

– вспоминает австралийка.

Вскоре Лалех начала публиковать свои творения в фейсбуке. Она получила такие невероятные отзывы пользователей, что решила создать страницу в инстаграме под названием "Дневники пищи Джейкоба", чтобы вдохновить других родителей проявлять творческий подход на кухне.

Мировая слава

Всего за месяц ее страница стала вирусной. С тех пор конструкции Лалех только становились интереснее и сложнее. Неудивительно, что на ее кулинарные шедевры обратили внимание всемирно известные издания и телеканалы, такие как Time, Huffington Post, The Today Show USA, The Today Show Australia, Sunrise, ABC TV, Disney Channel Australia и др. Даже знаменитости Марта Стюарт и Эштон Катчер не удержались от соблазна и поделились работами Лалех в своих шоу.

Я даже не могла представить, что мои маленькие кухонные творения превратятся в большое дело, но я люблю каждую минуту этого,

– рассказывает талантливый кулинар.

Она сотрудничала с компаниями Disney, Nickelodeon, Universal Pictures, Barcelona FC, Jamie Oliver и 20th Century Fox.

Женщина гордится тем, что в своем кулинарном творчестве она использует исключительно здоровые продукты, к которым приучила и своих детей. Она готовит свои трехмерные блюда из свежих овощей и фруктов, а красит их с помощью натуральных пищевых красителей.