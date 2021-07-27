Кулинарное путешествие в Испанию: 7 блюд, которые вы обязаны попробовать

Каждое путешествие - это не только новые локации и впечатляющая архитектура, но и новые вкусы. Гастрономические открытия являются важной частью любой поездки.

После долгого периода изоляции Испания наконец открыла свои границы для украинцев. Поэтому редакция Smachno News подготовила подборку блюд, которыми попробовать каждый путешественник. Они, без преувеличения, являются гастрономической визитной карточкой страны, которая славится не только зажигательным фламенко и корридой, но и богатейшей кухней.

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В Испании – умопомрачительное количество деликатесов. Ниже – лишь крохотная часть известнейших испанских вкусностей.

Хамон

Хамон или Jamon Iberico – одна из самых дорогих закусок в Испании. Красно-соленая сушеная на воздухе ветчина висит почти во всех барах и ресторанах Испании. Излишне говорить, что это одна из самых популярных закусок в стране.

Испанский национальный деликатес​ / Фото Unsplash

Паелья

Блюдо из риса или маленьких макарон считается национальным блюдом Испании. Эта знаковая пища происходит из региона Валенсия, но ее едят по всей Испании. Паэлья готовится в металлической сковороде, состоит из риса, мяса или морепродуктов, овощей, а ключевыми ингредиентами являются шафран и оливковое масло. Шафран красит блюдо в аппетитный желтый цвет​ / Фото Unsplash

Гаспачо

Это холодный томатный суп, который готовится только из свежих помидоров, огурцов, красного болгарского перца, чеснока, хлеба и оливкового масла. Изюминкой гаспачо является то, что ни один из ингредиентов не проходит термической обработки.

Блюдо происходит из региона Андалузия​ / Фото Unsplash

Чуррос

Чуррос – популярная сладкая закуска из горячего жареного теста, покрытого кристаллами сахара. Они имеют длинную спиралевидную форму, что делает их идеальными для поедания в дороге. Самое распространенное место, где можно найти эти вкусные блюда – это придорожные уличные киоски.

В Испании Чуррос подают на завтрак​ / Фото Unsplash

Тортилья

Испанский омлет также считается одной из самых популярных стал в этой стране. Главные составляющие – яйца, картофель и лук. Картофель и лук медленно обжариваются на оливковом масле, а затем смешиваются со взбитыми яйцами. К блюду также любят добавлять ветчину, шпинат, кабачки.

Завтрак известен с XVII века / Фото Unsplash

Тапас

Это холодные небольшие по размеру закуски, которые чаще всего подают к алкогольным напиткам. Разнообразие таких закусок чрезвычайно широко. Это может быть как несколько оливок или хамон, так и полноценное изысканное блюдо. Крошечный перечень традиционных тапас: артишоки с анчоусами, виноградные улитки в томатном соусе, осьминог, перчики с фаршем, жареный миндаль.

Тапас в Испании можно попробовать в любое время дня / Фото Unsplash

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Сангрия

Ни одна поездка в Испанию не обходится без бокала сангрии. История этого напитка насчитывает почти 2000 лет. Так как вода была сомнительной чистоты, в нее часто добавляли вино в надежде, что алкоголь убьет любые бактерии в напитке. Основными составляющими сангрии являются красное вино, апельсиновый сок, бренди и фруктовая смесь.

Любимый напиток испанцев​ / Фото Unsplash