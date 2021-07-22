Встречи у огня объединяют и очаровывают. Это замечательные воспоминания, которые заряжают на целый год. Когда как не летом можно организовать ужин на траве с близкими людьми. Ниже подборка креативных идей для блюд, которыми можно обогатить летний стол.

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Тако

Тако – традиционное мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи (тонкой лепешки из кукурузной или пшеничной муки) и разнообразной начинки. Начинку вкладывают в тортильи и аккуратно заворачивают в конвертик. Если вы готовите мясо на гриле, то тортилья прекрасно с ним сочетается.

С чем можно приготовить тако:

говядина;

курица;

креветки.

Благодаря этой лепешке можно обойтись и без тарелок / Фото Unsplash

Бургер на гриле

Бургер, приготовленный на гриле, станет изюминкой любой вечеринки. Секрет сочного бургера прост: хороший мясной фарш, немного соли и перца.

Соуси к бургеру:

Авокадо + фета . Раздавить авокадо вилкой , добавьте в массу немного феты и 6-7 измельченных оливок.

Майонез + лук . Смешайте в блендере майонез , измельченный лук , немного горчицы и сушеного чеснока.

Нектарин + кинза . Два нектарина смешайте с кинзой , луком шалот и два столовыми ложками апельсинового сока.

Сочный бургер с пикантным соусом / Фото Unsplash

Запеченный виноград

Этим блюдом вы точно удивите своих гостей. Смешайте в миске 2 столовые ложки оливкового масла с чайной ложкой паприки, щепоткой соли и красного перца. Гроздь винограда намажьте этой смесью и поджарьте на мангале в течение 4-5 минут.



Блюдо прекрасно сочетается с курицей или мясом на гриле / Фото Unsplash

Яйца - барбекю

Еще одной замечательной и экономной закуской станут фаршированные яйца барбекю. Для приготовления необходимо растереть желтки в пасту. К желткам добавить греческий йогурт, горчицу и соус чили, соль и перец по вкусу. Заполнить полученной смесью яичные белки и посыпать зеленым луком и копченой паприкой.



Замечательная закуска / Фото Unsplash

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Замороженный лимонад

В блендере до состояния "пюре" измельчить 6 стаканов ягод клубники или малины, 2 столовые ложки сахара и натертого имбиря. Разлейте полученную массу в формы для льда и заморозьте. Когда придет время вечеринки, выложите сочные кубики в стакан и заполните его тоником или водой.



Ароматный напиток / Фото Unsplash