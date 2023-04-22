Всегда отличная идея для гарнира: как правильно приготовить макароны

Макароны – универсальный вариант для обеда или ужина. Этот гарнир прост в приготовлении, сочетается с мясом или рыбой, а еще их так любят дети.

Приготовление макаронных изделий – простая задача, которая требует немного внимания и минимум кулинарных навыков. 24 канал собрал несколько советов по приготовлению пасты или других макарон.

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Как варить

Для приготовления пасты важно использовать большую кастрюлю с кипятком. Общее правило состоит в том, чтобы брать 4 – 6 литров воды на 500 грамм макарон. Посолите воду перед добавлением макарон. Когда вода закипит, добавьте их в кастрюлю. Перемешивайте в течение первых 30 секунд, чтобы они не слиплись.

Для al dente: отварите макароны до такого состояния: они должны быть немного жесткими, однако готовыми внутри. Чтобы определить, готово ли изделие, попробуйте кусочек. В зависимости от типа пасты, приготовление может занять от 8 до 12 минут.

Просто и вкусно / Фото unsplash

Полезные лайфхаки

Прежде чем слить макароны, оставьте немного воды для пасты. Эту крахмалистую воду можно использовать для сгущения соусов или для разбавления, если они слишком густые.

Не промывайте макароны после того, как их слили. Это удалит крахмал, помогающий соусу слипаться с макаронами. Следуя этим советам, вы всегда сможете готовить идеальную пасту.