Приготування макаронних виробів – просте завдання, яке вимагає трішки уваги та мінімум кулінарних навичок. 24 канал зібрав кілька порад щодо приготування пасти чи інших макаронів.

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Як варити

Для приготування пасти важливо використовувати велику каструлю з окропом. Загальне правило полягає в тому, щоб брати 4 – 6 літрів води на 500 грамів макаронів. Посоліть воду перед додаванням макаронів. Коли вода закипить, додайте їх в каструлю. Перемішуйте впродовж перших 30 секунд, щоб вони не злиплися.

Для al dente: відваріть макарони до такого стану: вони мають бути трішки твердими, проте готовими всередині. Щоб визначити, чи готовий виріб, спробуйте шматочок. Залежно від типу пасти, приготування може тривати від 8 до 12 хвилин.

Просто та смачно / Фото unsplash

Корисні лайфхаки

Перш ніж злити макарони, залиште трішки води для пасти. Цю крохмалисту воду можна використовувати для згущення соусів або ж для розбавлення, якщо вони занадто густі.

Не промивайте макарони після того, як їх злили. Це видалить крохмаль, який допомагає соусу злипатися з макаронами. Дотримуючись цих порад, ви завжди зможете готувати ідеальну пасту.