Кулинарные секреты предков: как в старину готовили деруны

Деруны – аутентичное украинское блюдо, которое издавна готовится в нашем регионе. Другие локальные названия этого блюда – кремзлики, тертюхи, рисилованики, терчаники.

По старинным рецептам все необходимые ингредиенты измельчали ​​на деревянной доске с острым широким краем. Название "деруны" происходит от особого способа их приготовления: неизменным ингредиентом является тертый, или, как говорили в древности, "дертый" картофель.

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По традиции деруны готовили в воскресенье и ели на завтрак или ужин. Нередко их подавали и на праздничный стол. По старинным рецептам, кроме классических ингредиентов, в драники еще подавались шкварки и сметана в специальной посудине.

Классический рецепт дерунов

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Ароматное блюдо / Фото ·Pixabay

Ингредиенты:

пол килограмма картофеля;

1 столовая ложка муки;

пол луковицы;

1 яйцо;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель и натрите на терке в глубокую миску. Оставьте их в миске, не перемешивая, аккуратно наклоните миску и отставьте примерно на 5 минут. Вылейте накопившийся сок, осторожно держа картофель. Добавьте муку, мелко натертый лук, яйцо и две щепотки соли. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Перемешайте картофельную массу. Одну полную столовую ложку массы выложите на разогретое масло и сформируйте тонкий корж. Жарьте на среднем огне около 2 – 3 минут до золотистой корочки. Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и промокните от жира. Подавайте со сметаной или любимым соусом!