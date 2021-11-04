По старинным рецептам все необходимые ингредиенты измельчали на деревянной доске с острым широким краем. Название "деруны" происходит от особого способа их приготовления: неизменным ингредиентом является тертый, или, как говорили в древности, "дертый" картофель.
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По традиции деруны готовили в воскресенье и ели на завтрак или ужин. Нередко их подавали и на праздничный стол. По старинным рецептам, кроме классических ингредиентов, в драники еще подавались шкварки и сметана в специальной посудине.
Классический рецепт дерунов
Время: 30 минут
Порций: 3 – 4
Ароматное блюдо / Фото ·Pixabay
Ингредиенты:
- пол килограмма картофеля;
- 1 столовая ложка муки;
- пол луковицы;
- 1 яйцо;
- соль по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Очистите картофель и натрите на терке в глубокую миску.
- Оставьте их в миске, не перемешивая, аккуратно наклоните миску и отставьте примерно на 5 минут.
- Вылейте накопившийся сок, осторожно держа картофель.
- Добавьте муку, мелко натертый лук, яйцо и две щепотки соли.
- Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло.
- Перемешайте картофельную массу.
- Одну полную столовую ложку массы выложите на разогретое масло и сформируйте тонкий корж.
- Жарьте на среднем огне около 2 – 3 минут до золотистой корочки.
- Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и промокните от жира.
- Подавайте со сметаной или любимым соусом!
Интересные факты
В Коростене ежегодно проводят фестиваль дерунов. Именно на этом празднике еды испекли рекордный дерун весом 140 килограммов. Также здесь установлен единственный в Украине памятник дерну.