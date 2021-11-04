По старинным рецептам все необходимые ингредиенты измельчали ​​на деревянной доске с острым широким краем. Название "деруны" происходит от особого способа их приготовления: неизменным ингредиентом является тертый, или, как говорили в древности, "дертый" картофель.

Актуально Как бренды становятся символами качества: истории успеха

По традиции деруны готовили в воскресенье и ели на завтрак или ужин. Нередко их подавали и на праздничный стол. По старинным рецептам, кроме классических ингредиентов, в драники еще подавались шкварки и сметана в специальной посудине.

Классический рецепт дерунов

Время: 30 минут
Порций: 3 – 4

Ароматное блюдо / Фото ·Pixabay

Ингредиенты:

  • пол килограмма картофеля;
  • 1 столовая ложка муки;
  • пол луковицы;
  • 1 яйцо;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и натрите на терке в глубокую миску.
  2. Оставьте их в миске, не перемешивая, аккуратно наклоните миску и отставьте примерно на 5 минут.
  3. Вылейте накопившийся сок, осторожно держа картофель.
  4. Добавьте муку, мелко натертый лук, яйцо и две щепотки соли.
  5. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло.
  6. Перемешайте картофельную массу.
  7. Одну полную столовую ложку массы выложите на разогретое масло и сформируйте тонкий корж.
  8. Жарьте на среднем огне около 2 – 3 минут до золотистой корочки.
  9. Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и промокните от жира.
  10. Подавайте со сметаной или любимым соусом!

Интересные факты


В Коростене ежегодно проводят фестиваль дерунов. Именно на этом празднике еды испекли рекордный дерун весом 140 килограммов. Также здесь установлен единственный в Украине памятник дерну.