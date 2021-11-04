За старовинними рецептами всі необхідні інгредієнти подрібнювали на дерев’яній дошці з гострим широким краєм. Назва "деруни" походить від особливого способу їх приготування: незмінним інгредієнтом є терта, або, як говорили у давнину, “дерта” картопля.

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За традицією деруни готували у неділю та їли на сніданок або вечерю. Нерідко їх подавали та до святкового столу. За старовинними рецептами, окрім класичних інгредієнтів, до дерунів ще подавалися шкварки та сметана в спеціальній креманці.

Класичний рецепт дерунів

Час: 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Ароматна страва / Фото pixabay

Інгредієнти:

півкілограма картоплі

1 столова ложка борошна;

півцибулини;

1 яйце;

сіль до смаку;

рослинна олія для смаження.

Приготування:

Очистіть картоплю і натріть на тертці у глибоку миску. Залиште їх у мисці, не перемішуючи, обережно нахиліть миску і відставте приблизно на 5 хвилин. Вилийте сік, що накопичився, обережно тримаючи картоплю. Додайте борошно, дрібно натерту цибулю, яйце і дві щіпки солі. Розігріваємо сковороду, наливаємо олію. Перемішайте картопляну масу. Одну повну столову ложку маси викладіть на розігріту олію і сформуйте тонкий корж. Смажте на середньому вогні близько 2 – 3 хвилин до золотистої скоринки. Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками та промокніть від жиру. Подавайте зі сметаною чи улюбленим соусом!