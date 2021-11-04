За старовинними рецептами всі необхідні інгредієнти подрібнювали на дерев’яній дошці з гострим широким краєм. Назва "деруни" походить від особливого способу їх приготування: незмінним інгредієнтом є терта, або, як говорили у давнину, “дерта” картопля.
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За традицією деруни готували у неділю та їли на сніданок або вечерю. Нерідко їх подавали та до святкового столу. За старовинними рецептами, окрім класичних інгредієнтів, до дерунів ще подавалися шкварки та сметана в спеціальній креманці.
Класичний рецепт дерунів
Час: 30 хвилин
Порцій: 3 – 4
Ароматна страва / Фото pixabay
Інгредієнти:
- півкілограма картоплі
- 1 столова ложка борошна;
- півцибулини;
- 1 яйце;
- сіль до смаку;
- рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Очистіть картоплю і натріть на тертці у глибоку миску.
- Залиште їх у мисці, не перемішуючи, обережно нахиліть миску і відставте приблизно на 5 хвилин.
- Вилийте сік, що накопичився, обережно тримаючи картоплю.
- Додайте борошно, дрібно натерту цибулю, яйце і дві щіпки солі.
- Розігріваємо сковороду, наливаємо олію.
- Перемішайте картопляну масу.
- Одну повну столову ложку маси викладіть на розігріту олію і сформуйте тонкий корж.
- Смажте на середньому вогні близько 2 – 3 хвилин до золотистої скоринки.
- Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками та промокніть від жиру.
- Подавайте зі сметаною чи улюбленим соусом!
Цікаві факти
У Коростені щорічно проводять фестиваль дерунів. Саме на цьому святі їжі спекли рекордний дерун вагою 140 кілограмів. Також тут встановлений єдиний в Україні пам’ятник деруну.