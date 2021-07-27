Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы предлагаем вам приготовить ароматное и сочное блюдо из диетического мяса в апельсиновом соусе.

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Курица с апельсиновым соком и медом прекрасно подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному, а еще ее любят дети.

Рецепт курицы в апельсиновом соусе

Время: 40 минут

40 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе;

– 2 апельсина;

– 2 зубчика чеснока;

– перец чили;

– 30 г муки;

– 15 г меда;

– 10 мл растительного масла;

– ½ ч. л. сухого имбиря;

– соль на ваш вкус. Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на слое бумажного полотенца и нарежьте на средние кусочки.



Скриншот из видео

Посолите и перемешайте мясо. Натрите цедру половины апельсина.



Скриншот из видео

Сок из апельсинов смешайте с цедрой. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.

Скриншот из видео

Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте смесь. Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.

Скриншот из видео

На сковородке, где жарилась курица приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.

Скриншот из видео

Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу. Приятного аппетита!



Рецепт курочки в апельсиновом соусе – видео: