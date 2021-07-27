Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы предлагаем вам приготовить ароматное и сочное блюдо из диетического мяса в апельсиновом соусе.

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Курица с апельсиновым соком и медом прекрасно подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному, а еще ее любят дети.

Рецепт курицы в апельсиновом соусе

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4
  1. Посолите и перемешайте мясо.
  2. Натрите цедру половины апельсина.

    Скриншот из видео
  3. Сок из апельсинов смешайте с цедрой.
  4. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.
    Скриншот из видео
  5. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте смесь.
  6. Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.
    Скриншот из видео
  1. На сковородке, где жарилась курица приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.
    Скриншот из видео
  1. Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу. Приятного аппетита!


Рецепт курочки в апельсиновом соусе – видео: