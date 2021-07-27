Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми пропонуємо вам приготувати ароматну та соковиту страву з дієтичного м'яса в апельсиновому соусі.

Читайте також Від зерна до полиці: як в Україні виготовляють якісну курятину й при цьому дбають про довкілля

Курка з апельсиновим соком та медом чудово підійде, як до буденного столу, так і до святкового, а ще її полюблять діти.

Рецепт курки в апельсиновому соусі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 500 г курячого філе;

– 2 апельсини;

– 2 зубчики часнику;

– перець чилі;

– 30 г борошна;

– 15 г меду;

– 10 мл рослинної олії;

– ½ ч. л. сухого імбиру;

– сіль на ваш смак.

Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте на середні шматочки.





Скріншот з відео

Посоліть та перемішайте м'ясо. Натріть цедру половини апельсина.





Скріншот з відео

Сік з апельсинів змішайте з цедрою. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.





Скріншот з відео

Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте суміш. Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.





Скріншот з відео

На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.





Скріншот з відео

Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу. Смачного!

Рецепт курочки в апельсиновому соусі – відео: