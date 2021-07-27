Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми пропонуємо вам приготувати ароматну та соковиту страву з дієтичного м'яса в апельсиновому соусі.
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Курка з апельсиновим соком та медом чудово підійде, як до буденного столу, так і до святкового, а ще її полюблять діти.
Рецепт курки в апельсиновому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте на середні шматочки.
Скріншот з відео
- Посоліть та перемішайте м'ясо.
- Натріть цедру половини апельсина.
Скріншот з відео
- Сік з апельсинів змішайте з цедрою.
- Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.
Скріншот з відео
- Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте суміш.
- Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
Скріншот з відео
- На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.
Скріншот з відео
- Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу. Смачного!
Рецепт курочки в апельсиновому соусі – відео: