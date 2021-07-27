Якщо вам набридли звичні страви з курки, ми пропонуємо вам приготувати ароматну та соковиту страву з дієтичного м'яса в апельсиновому соусі.

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Курка з апельсиновим соком та медом чудово підійде, як до буденного столу, так і до святкового, а ще її полюблять діти.

Рецепт курки в апельсиновому соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте на середні шматочки.


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  2. Посоліть та перемішайте м'ясо.
  3. Натріть цедру половини апельсина.


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  4. Сік з апельсинів змішайте з цедрою.
  5. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.


    Скріншот з відео
  6. Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте суміш.
  7. Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.


    Скріншот з відео
  8. На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.


    Скріншот з відео
  9. Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу. Смачного!

Рецепт курочки в апельсиновому соусі – відео: