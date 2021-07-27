Сочная и нежная курица в апельсиновом соусе по рецепту Лизы Глинской

27 июля 2021 , 14:58
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом сочной и нежной курочки в апельсиновом соусе. Девушка утверждает, что в ее семье это блюдо одно из любимых!

Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы предлагаем вам приготовить ароматное и сочное блюдо из диетического мяса в апельсиновом соусе.

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Курица с апельсиновым соком и медом прекрасно подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному, а еще ее любят дети.

Рецепт курицы в апельсиновом соусе

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
–  500 г куриного филе;
– 2 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
–  перец чили;
–  30 г муки;
–  15 г меда;
–  10 мл растительного масла;
– ½ ч. л. сухого имбиря;
–  соль на ваш вкус.
  1. Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на слое бумажного полотенца и нарежьте на средние кусочки.

    Скриншот из видео
  1. Посолите и перемешайте мясо.
  2. Натрите цедру половины апельсина.

    Скриншот из видео
     
  3. Сок из апельсинов смешайте с цедрой.
  4. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.
    Скриншот из видео
     
  5. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте смесь.
  6. Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.
    Скриншот из видео
  1. На сковородке, где жарилась курица приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.
    Скриншот из видео
  1. Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу. Приятного аппетита!


Рецепт курочки в апельсиновом соусе – видео:

 

Автор: Богданна Рибак