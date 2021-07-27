Сочная и нежная курица в апельсиновом соусе по рецепту Лизы Глинской
27 июля 2021 , 14:58Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом сочной и нежной курочки в апельсиновом соусе. Девушка утверждает, что в ее семье это блюдо одно из любимых!
Если вам надоели привычные блюда из курицы, мы предлагаем вам приготовить ароматное и сочное блюдо из диетического мяса в апельсиновом соусе.
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Курица с апельсиновым соком и медом прекрасно подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному, а еще ее любят дети.
Рецепт курицы в апельсиновом соусе
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
– 500 г куриного филе;
– 2 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
– перец чили;
– 30 г муки;
– 15 г меда;
– 10 мл растительного масла;
– ½ ч. л. сухого имбиря;
– соль на ваш вкус.
- Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на слое бумажного полотенца и нарежьте на средние кусочки.
Скриншот из видео
- Посолите и перемешайте мясо.
- Натрите цедру половины апельсина.
Скриншот из видео
- Сок из апельсинов смешайте с цедрой.
- Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.
Скриншот из видео
- Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте смесь.
- Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.
Скриншот из видео
- На сковородке, где жарилась курица приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.
Скриншот из видео
- Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу. Приятного аппетита!
Рецепт курочки в апельсиновом соусе – видео: