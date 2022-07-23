Турецкая кухня редко кого оставляет равнодушным. Турецкие повара и хозяйки умеют творить с помощью привычных продуктов настоящую магию, наслаждение результатом которой может занять больше времени, чем приготовление самого блюда.
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Для того чтобы приготовить курицу по-черкески, понадобится всего несколько привычных ингредиентов, сочетание которых по местному рецепту подарит вам незабываемые гастрономические впечатления.
Рецепт курицы по-черкески
Время: 15 минут
Порции: 1
Вкусное турецкое мезе / Фото Cookidoo
Ингредиенты:
- ломтик хлеба – 100 граммов;
- куриный бульон или молоко – 100 миллилитров;
- оливковое масло – 2 столовые ложки;
- грецкий орех – 100 граммов (половину растолочь в ступке);
- зубчик чеснока; сладкая паприка – 2 чайные ложки граммов;
- измельченное куриное мясо (может быть вареное из бульона) – 180 граммов;
- по вкусу соль и перец;
- подавать можно с хлебом.
Приготовление:
- Хлеб кладем в миску, заливаем молоком или бульоном и оставляем, чтобы он размяк.
- Затем этот хлеб нарезаем кусочками, добавляем оливковое масло, измельченные орехи и чеснок.
- Добавляем в блюдо чеснок, чайную ложку паприки и курицу. Заправляем солью и перцем и все тщательно перемешиваем.
- Выкладываем смесь на тарелку, поливаем ложкой горячего оливкового масла и остатками паприки. Украшаем блюдами целыми орехами.
- Подавать блюдо можно с хлебом как закуску, также оно может быть начинкой для лепешек или намазкой на сэндвиче.
Приятного аппетита!