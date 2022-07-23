Турецкая кухня редко кого оставляет равнодушным. Турецкие повара и хозяйки умеют творить с помощью привычных продуктов настоящую магию, наслаждение результатом которой может занять больше времени, чем приготовление самого блюда.

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Для того чтобы приготовить курицу по-черкески, понадобится всего несколько привычных ингредиентов, сочетание которых по местному рецепту подарит вам незабываемые гастрономические впечатления.

Рецепт курицы по-черкески

Время: 15 минут

Порции: 1

Вкусное турецкое мезе / Фото Cookidoo

Ингредиенты:

ломтик хлеба – 100 граммов;

куриный бульон или молоко – 100 миллилитров;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

грецкий орех – 100 граммов (половину растолочь в ступке);

зубчик чеснока; сладкая паприка – 2 чайные ложки граммов;

измельченное куриное мясо (может быть вареное из бульона) – 180 граммов;

по вкусу соль и перец;

подавать можно с хлебом.

Приготовление:

Хлеб кладем в миску, заливаем молоком или бульоном и оставляем, чтобы он размяк. Затем этот хлеб нарезаем кусочками, добавляем оливковое масло, измельченные орехи и чеснок. Добавляем в блюдо чеснок, чайную ложку паприки и курицу. Заправляем солью и перцем и все тщательно перемешиваем. Выкладываем смесь на тарелку, поливаем ложкой горячего оливкового масла и остатками паприки. Украшаем блюдами целыми орехами. Подавать блюдо можно с хлебом как закуску, также оно может быть начинкой для лепешек или намазкой на сэндвиче.

Приятного аппетита!