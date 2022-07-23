Турецька кухня рідко кого залишає байдужим. Турецькі повари та господині вміють творити з допомогою звичних продуктів справжню магію, насолодження результатом якої може зайняти більше часу, аніж приготування самої страви.

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Для того, щоб приготувати курку по-черкеськи, знадобиться всього кілька звичних інгредієнтів, поєднання яких за місцевим рецептом подарує вам незабутні гастрономічні враження.

Рецепт курки по-черкеськи

Час: 15 хвилин

Порції: 1

Смачне турецьке мезе / Фото Cookidoo

Інгредієнти:

скибка хліба – 100 грамів;

курячий бульйон або молоко – 100 мілілітрів;

оливкова олія – 2 столові ложки;

волоський горіх – 100 грамів (половину потовкти у ступці);

зубчик часнику;

солодка паприка – 2 чайні ложки грамів;

подрібнене куряче м'ясо (може бути варене з бульйону) – 180 грамів;

до смаку сіль та перець;

подавати можна з хлібом.

Приготування:

Хліб кладемо в миску, заливаємо молоком або бульйоном і залишаємо, щоб він розм'як. Потім цей хліб нарізаємо шматочками, додаємо оливкову олію, подрібнені горіхи та часник. Додаємо до страви часник, чайну ложку паприки та курку. Приправляємо сіллю та перцем і все ретельно перемішуємо. Викладаємо суміш на тарілку, поливаємо ложкою гарячої оливкової олії та залишками паприки. Прикрашаємо стравами цілими горіхами. Подавати страву можна з хлібом як закуску, також вона може бути начинкою для коржиків або намазкою на сендвічі.

Смачного!