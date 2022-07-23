Турецька кухня рідко кого залишає байдужим. Турецькі повари та господині вміють творити з допомогою звичних продуктів справжню магію, насолодження результатом якої може зайняти більше часу, аніж приготування самої страви.
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Для того, щоб приготувати курку по-черкеськи, знадобиться всього кілька звичних інгредієнтів, поєднання яких за місцевим рецептом подарує вам незабутні гастрономічні враження.
Рецепт курки по-черкеськи
Час: 15 хвилин
Порції: 1
Смачне турецьке мезе / Фото Cookidoo
Інгредієнти:
- скибка хліба – 100 грамів;
- курячий бульйон або молоко – 100 мілілітрів;
- оливкова олія – 2 столові ложки;
- волоський горіх – 100 грамів (половину потовкти у ступці);
- зубчик часнику;
- солодка паприка – 2 чайні ложки грамів;
- подрібнене куряче м'ясо (може бути варене з бульйону) – 180 грамів;
- до смаку сіль та перець;
- подавати можна з хлібом.
Приготування:
- Хліб кладемо в миску, заливаємо молоком або бульйоном і залишаємо, щоб він розм'як.
- Потім цей хліб нарізаємо шматочками, додаємо оливкову олію, подрібнені горіхи та часник.
- Додаємо до страви часник, чайну ложку паприки та курку. Приправляємо сіллю та перцем і все ретельно перемішуємо.
- Викладаємо суміш на тарілку, поливаємо ложкою гарячої оливкової олії та залишками паприки. Прикрашаємо стравами цілими горіхами.
- Подавати страву можна з хлібом як закуску, також вона може бути начинкою для коржиків або намазкою на сендвічі.
Смачного!