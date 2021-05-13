Все больше мы стремимся питаться так, чтобы это было не только вкусно, но и полезно. А птица считается здоровой пищей, недаром Министерство здравоохранения Украины рекомендует эту категорию продуктов для ежедневного потребления.

Читайте также Почему украинки выбирают мясо курицы – спросили у них

Не каждая птица "долетит" до нашего стола

К птице (белому мясу) относятся курятина, индюшатина, гусятина, утятина, а также дичь (мясо перепелов, диких уток, голубей и тому подобное).

Мясо диких птиц имеет необычный, но приятный привкус и является довольно питательным. Однако если вы не готовы отправиться с ружьем на охоту или заказать охотничье жаркое из фазана в дорогом ресторане, остается один вариант – сходить в ближайший магазин и купить птицу там. Какую – зависит от ваших гастрономических фантазий, финансовых возможностей, времени, которое вы можете посвятить процессу приготовления блюда, а также необходимости следить за своим весом и в целом следить за состояние своего здоровья.

Какой птице отдают предпочтение украинцы

Таких социологических опросов в Украине не проводили, но если бы провели, то самым любимым видом мяса мы точно назвали бы курятину. Она уже много лет удерживает позицию лидера на отечественном рынке. Впрочем, потребление куриного мяса растет во всем мире. То есть это глобальная тенденция.

Курятина является лидером на отечественном рынке / Фото Shutterstock

Итак, сравним виды белого мяса, какие они имеют преимущества и недостатки.

Цена

Мясо курицы дешевле не только свинины и говядины, которые в перечне самых популярных видов мяса в Украине занимают соответственно второе и третье место, но и относительно остальных видов птицы.

Возьмем среднестатистическую украинскую семью, которая состоит из четырех человек (двое взрослых и двое детей) и раз в неделю закупает продукты в ближайшем супермаркете.

Итак, если такая семья стремится питаться в соответствии с рекомендациями диетологов, должна приобрести 2 килограмма филе птицы (в расчете 100-граммовая порция для детей и 150-граммовая – для взрослых 4 раза в неделю).

За 2 кг утиного филе ей придется заплатить чуть более 650 гривен, за такое же количество индюшачьего – 450. 2 килограмма куриного филе обойдется в среднем от 212 до 280 гривен (в зависимости от производителя и наличия акционных скидок).

Это – примерные текущие цены, которые мы взяли в первой попавшейся сети супермаркетов, поэтому правдивость наших подсчетов вы с легкостью можете проверить самостоятельно.

А теперь подсчитаем расходы за месяц. Если эта условная семья предпочтет утятину, потратит 2600 гривен. Если выберет индюшатину – 1800, а если курятину – только 850 – 1120 гривен.

Куриное мясо – самое дешевое / Фото Shutterstock

Вкусовые качества и легкость приготовления

Потребители ценят курятину за ее нежную текстуру. Мясо курицы сочное и приятно пахнет, а потому подходит для приготовления множества блюд – от супов и салатов до соленой выпечки.

Индюшатина (кстати, это тот же фазан, только одомашнен) имеет специфический запах и сладковатый привкус. Их нельзя описать как неприятные, но нравятся они далеко не всем. Поэтому готовится это мясо с использованием ярких специй, например хмели-сунели.

На вкус гусятина и утятина – нежные, сладковатые, но это – при условии правильного забоя и приготовления птицы. Перед запеканием ее придется долго мариновать, и будьте готовы к тому, что бульон на утке или гусятине будет горчить (из-за большого количества жира в этом мясе).

Имеет значение размер тушки. Мелкая и среднего размера птица будет жесткой и сухой. Во время приготовления утятины или гусятины запах будет расходиться по всему дому в любом случае, поэтому надеемся, у вас на кухне хорошая вытяжка. В готовых блюдах перебить его можно с помощью базилика и розмарина.

Курица имеет нежную текстуру / Фото Shutterstock

Содержание легкоусвояемого белка и "плохих" жиров

Еще со школы мы знаем, что человеческий организм не может функционировать без жиров, белков и углеводов. Остановимся подробнее на том, какую роль в нашей жизни играет белок.

Структурными компонентами белка являются аминокислоты, часть из которых – незаменимы, то есть наш организм не способен их самостоятельно продуцировать, а следовательно, они должны поступать с пищей.

Аминокислоты обеспечивают постоянство гормонов, ферментов и антител. Именно из них строятся наши мышцы, кости, сухожилия, хрящи, кожа, ткань мозга и форменные элементы крови.

Суточная норма белка для взрослых – от 1 до 1,2 грамма на 1 килограмм нормальной массы тела, из них 55% должно приходиться на животный белок. Итак, можно высчитать, что норма животного белка для взрослого человека весом 70 килограммов составляет от 38,5 до 49,6 грамма. В 28 граммах куриной грудки содержится 9 граммов белка. (Для сравнения: в индюшачьей – 8 граммов.) Так, чтобы в организм поступила оптимальное количество протеинов, человеку весом 70 кг необходимо съесть в течение дня 120 – 155 граммов куриной грудки или 135 – 175 граммов индюшачьей.

Заменить эти виды птицы утятиной или гусятиной можно, но надо понимать, что тогда в наш организм поступит больше насыщенных жирных кислот. А их чрезмерное потребление связывают с отложением атеросклеротических "бляшек" на сосудах и, соответственно, с развитием и прогрессированием атеросклероза и гипертонической болезни.

Без жиров нам, конечно, не обойтись, ведь они являются для нас основным источником энергии. Но норма жира у каждого своя. В зависимости от возраста, пола и физической активности она составляет от 70 до 154 граммов в день для мужчин и от 58 до 90 граммов для женщин. При этом на насыщенные жиры должно приходиться не более 30%.

Сравним виды белого мяса:

Вид птицы

(на 100 граммов продукта) Белок, г Общее количество жира и процент насыщенного ("плохого") Курятина 29,55 7,72 г (почти 25%) Индюшатина 21,77 2,86 г (более 33,5%) Гусятина 19,35 6,06 г (50,3%) Утятина 18,28 5,95 г (39%)

Выбирая оптимальный для вас вид птицы, ориентируйтесь на потребности собственного организма и свой образ жизни.

Польза – в многообразии

Конечно, наш рацион должен быть не только здоровым, но и разнообразным. Пусть какая бы ни была полезная брокколи, но надо есть и другие виды капусты. И какой бы полезной ни была курятина, нам не помешает время от времени потреблять другие виды мяса, в том числе красное (ту же говядину, телятину или крольчатину).

Рацион должен быть разнообразным / Фото Shutterstock

Имеет значение и способ приготовления продукта. Жареных блюд с использованием жира (любого масла, сливочного масла, смальца) лучше избегать. Выбирайте здоровую альтернативу: запекайте, тушите, готовьте на пару.

Копченые деликатесы, бесспорно, вкусны, но помните о вредном избытке соли в них (не говоря уже об усилителях вкуса и других неполезных примесях). Вообще, между переработанными мясными продуктами и мясом советуем всегда выбирать мясо.