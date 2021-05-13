Дедалі більше ми прагнемо харчуватися так, щоб це було не лише смачно, а й корисно. А птиця вважається здоровою їжею, недарма Міністерство охорони здоров'я України рекомендує цю категорію продуктів для щоденного споживання.

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Не кожна птиця "долетить" до нашого столу

До птиці (білого м'яса) належать курятина, індичатина, гусятина, качатина, а також дичина (м'ясо перепілок, диких качок, голубів тощо).

М'ясо диких птахів має незвичний, але приємний присмак і є доволі поживним. Однак якщо ви не готові вирушити з рушницею на полювання або замовити мисливську печеню з фазана в дорогому ресторані, залишається один варіант – сходити до найближчого магазину й купити птицю там. Яку – залежить від ваших гастрономічних фантазій, фінансових можливостей, часу, який ви можете присвятити процесу приготування страви, а також необхідності стежити за своєю вагою та й загалом пильнувати стан свого здоров'я.

Якій птиці віддають перевагу українці

Таких соціологічних опитувань в Україні не проводили, але якби провели, то найулюбленішим видом м'яса ми точно назвали б курятину. Вона вже багато років утримує позицію лідера на вітчизняному ринку. Утім, споживання курячого м'яса зростає в усьому світі. Тобто це глобальна тенденція.

Курятина є лідером на вітчизняному ринку / Фото Shutterstock

Отже, порівняймо види білого м'яса, які вони мають переваги та недоліки.

Ціна

М'ясо курки дешевше не лише за свинину та яловичину, які в переліку найпопулярніших видів м'яса в Україні посідають відповідно друге та третє місце, а й за решту видів птиці.

Візьмімо середньостатистичну українську сім'ю, яка складається з чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє дітей) і раз на тиждень закуповує продукти у найближчому супермаркеті.

Отже, якщо така родина прагне харчуватися відповідно до рекомендацій дієтологів, мусить придбати 2 кілограми філе птиці (у розрахунку 100-грамова порція для дітей і 150-грамова – для дорослих 4 рази на тиждень).

За 2 кг качиного філе їй доведеться заплатити трохи більш як 650 гривень, за таку ж кількість індичого – 450. 2 кілограми курячого філе обійдеться у середньому від 212 до 280 гривень (залежно від виробника і наявності акційних знижок).

Це – приблизні поточні ціни, які ми взяли з першої-ліпшої мережі супермаркетів, тож правдивість наших підрахунків ви з легкістю можете перевірити самостійно.

А тепер підрахуймо витрати за місяць. Якщо ця умовна сім'я надасть перевагу качатині, витратить 2600 гривень. Якщо обере індичатину – 1800, а якщо курятину – лише 850 – 1120 гривень.

Куряче м'ясо – найдешевше / Фото Shutterstock

Смакові якості і легкість приготування

Споживачі цінують курятину за її ніжну текстуру. М'ясо курки соковите й приємно пахне, а тому підходить для приготування безлічі страв – від супів і салатів до солоної випічки.

Індичатина (до речі, це той же фазан, тільки одомашнений) має специфічний запах і солодкуватий присмак. Їх не можна описати як неприємні, але подобаються вони далеко не всім. Тож готується це м'ясо з використанням яскравих спецій, наприклад хмелі-сунелі.

На смак гусятина й качатина – ніжні, солодкуваті, але це – за умови правильного забою та приготування птиці. Перед запіканням її доведеться довго маринувати, і будьте готові до того, що бульйон на качці чи гусці гірчитиме (через велику кількість жиру в цьому м'ясі).

Має значення розмір тушки. Дрібна й середнього розміру птиця буде жорсткою та сухою. Під час приготування качатини чи гусятини запах розходитиметься по всій оселі в будь-якому випадку, тож сподіваємося, у вас на кухні хороша витяжка. У готових стравах перебити його можна за допомогою базиліку та розмарину.

Курятина має ніжну текстуру / Фото Shutterstock

Вміст легкозасвоюваного білка і "поганих" жирів

Ще зі школи ми знаємо, що людський організм не може функціонувати без жирів, білків та вуглеводів. Зупинімося детальніше на тому, яку роль у нашому житті відіграє білок.

Структурними компонентами білка є амінокислоти, частина з яких – незамінні, тобто наш організм не здатен їх самостійно продукувати, а отже, вони мають надходити з їжею.

Амінокислоти забезпечують сталість гормонів, ферментів та антитіл. Саме з них будуються наші м'язи, кістки, сухожилля, хрящі, шкіра, тканина мозку й формені елементи крові.

Добова норма білка для дорослих – від 1 до 1,2 грама на 1 кілограм нормальної маси тіла, із них 55% має припадати на тваринний білок. Отже, можна вирахувати, що норма тваринного білка для дорослої людини вагою 70 кілограмів становить від 38,5 до 49,6 грама. У 28 грамах курячої грудки міститься 9 грамів білка. (Для порівняння: в індичій – 8 грамів.) Тож, щоб до організму надійшла оптимальна кількість протеїнів, людині вагою 70 кілограмів необхідно з'їсти впродовж дня 120 – 155 грамів курячої грудки або 135 – 175 грамів індичої.

Замінити ці види птиці качатиною чи гусятиною можна, але треба розуміти, що тоді до нашого організму надійде більше насичених жирних кислот. А їх надмірне споживання пов'язують із відкладенням атеросклеротичних "бляшок" на судинах і, відповідно, із розвитком і прогресуванням атеросклерозу та гіпертонічної хвороби.

Без жирів нам, звісно, не обійтися, адже вони є для нас основним джерелом енергії. Але норма жиру в кожного своя. Залежно від віку, статі та фізичної активності вона становить від 70 до 154 грамів на добу для чоловіків і від 58 до 90 грамів для жінок. При цьому на насичені жири має припадати не більш як 30%.

Порівняймо види білого м'яса:

Вид птиці

(на 100 грамів продукту) Білок, г Загальна кількість жиру і відсоток насиченого (“поганого”) Курятина 29,55 7,72 г (майже 25%) Індичатина 21,77 2,86 г (понад 33,5%) Гусятина 19,35 6,06 г (50,3%) Качатина 18,28 5,95 г (39%)

Обираючи оптимальний для вас вид птиці, орієнтуйтеся на потреби власного організму та свій спосіб життя.

Користь – у різноманітті

Авжеж, наш раціон має бути не лише здоровим, а й різноманітним. Хай там яка корисна броколі, але треба їсти й інші види капусти. І якою б корисною не була курятина, нам не завадить час від часу споживати інші види м'яса, у тому числі червоного (ту ж яловичину, телятину чи кролятину).

Раціон має бути різноманітним / Фото Shutterstock

Має значення й спосіб приготування продукту. Смажених страв із використанням жиру (будь-якої олії, вершкового масла, смальцю) краще уникати. Обирайте здорову альтернативу: запікайте, тушкуйте, готуйте на парі.

Копчені делікатеси, безперечно, смачні, але пам'ятайте про шкідливий надмір солі в них (не кажучи вже про підсилювачі смаку та інші некорисні домішки). Узагалі, між переробленими м'ясними продуктами й м’ясом радимо завжди обирати м'ясо.