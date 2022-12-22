Курица из брокколи очень популярное и известное блюдо в Гонконге. Рецепт от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланировано.

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Рецепт курицы с брокколи

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного бедра;

– 30 граммов рисового уксуса;

– 1 столовая ложка соды;

– 1 столовая ложка крахмала.

Для соуса:

– 200 миллилитров соевого соуса;

– 20 миллилитров рисового уксуса;

– 30 граммов сахара;

– 10 граммов крахмала;

– 30 миллилитров воды.

Дополнительно:

– оливковое масло;

– 5 зубчиков чеснока;

– 5 граммов имбиря;

– 100 граммов брокколи;

– чили.

Приготовление:

Нарезаем куриное бедро без кости тонкими полосками. Добавляем соду, крахмал, рисовый уксус и перемешиваем.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и перемешиваем венчиком.

Разогреваем сковороду и обжариваем на растительном масле. Вливаем готовый соус и жарим.

Отдельно обжариваем на масле выжатый чеснок, соединяем с курицей и соусом. Сдабриваем все имбирем, брокколи и чили.

Перед подачей готовую курочку из брокколи посыпаем семенами кунжута.

Обязательно попробуйте приготовить это блюдо, пальчики оближете!