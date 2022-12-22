Курица из брокколи очень популярное и известное блюдо в Гонконге. Рецепт от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланировано.

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Рецепт курицы с брокколи

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем куриное бедро без кости тонкими полосками. Добавляем соду, крахмал, рисовый уксус и перемешиваем.
  • Для соуса смешиваем все ингредиенты и перемешиваем венчиком.
  • Разогреваем сковороду и обжариваем на растительном масле. Вливаем готовый соус и жарим.
  • Отдельно обжариваем на масле выжатый чеснок, соединяем с курицей и соусом. Сдабриваем все имбирем, брокколи и чили.
  • Перед подачей готовую курочку из брокколи посыпаем семенами кунжута.

Обязательно попробуйте приготовить это блюдо, пальчики оближете!