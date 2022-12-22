Курка з броколі дуже популярна та відома страва у Гонконгу. Рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою.
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Рецепт курки з броколі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо куряче стегно без кістки тонкими смужками. Додаємо соду, крохмаль, рисовий оцет та перемішуємо.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо вінчиком.
- Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на олії. Вливаємо готовий соус та смажимо.
- Окремо обсмажуємо на олії вичавлений часник, з'єднуємо з куркою та соусом. Присмачуємо все імбиром, броколі та чилі.
- Перед подачею готову курочку з броколі посипаємо насінням кунжуту.
Обов’язково спробуйте приготувати цю страву, пальчики оближете!