Курка з броколі дуже популярна та відома страва у Гонконгу. Рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою.

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Рецепт курки з броколі

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо куряче стегно без кістки тонкими смужками. Додаємо соду, крохмаль, рисовий оцет та перемішуємо.
  • Для соусу змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо вінчиком.
  • Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на олії. Вливаємо готовий соус та смажимо.
  • Окремо обсмажуємо на олії вичавлений часник, з'єднуємо з куркою та соусом. Присмачуємо все імбиром, броколі та чилі.
  • Перед подачею готову курочку з броколі посипаємо насінням кунжуту.

Обов’язково спробуйте приготувати цю страву, пальчики оближете!