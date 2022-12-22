Курка з броколі дуже популярна та відома страва у Гонконгу. Рецепт від українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою.

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Рецепт курки з броколі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого стегна;

– 30 грамів рисового оцту;

– 1 столова ложка соди;

– 1 столова ложка крохмалю.

Для соусу:

– 200 мілілітрів соєвого соусу;

– 20 мілілітрів рисового оцту;

– 30 грамів цукру;

– 10 грамів крохмалю;

– 30 мілілітрів води.

Додатково:

– оливкова олія;

– 5 зубчиків часнику;

– 5 грамів імбиру;

– 100 грамів броколі;

– чилі.

Приготування:

Нарізаємо куряче стегно без кістки тонкими смужками. Додаємо соду, крохмаль, рисовий оцет та перемішуємо.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти та перемішуємо вінчиком.

Розігріваємо сковорідку та обсмажуємо на олії. Вливаємо готовий соус та смажимо.

Окремо обсмажуємо на олії вичавлений часник, з'єднуємо з куркою та соусом. Присмачуємо все імбиром, броколі та чилі.

Перед подачею готову курочку з броколі посипаємо насінням кунжуту.

Обов’язково спробуйте приготувати цю страву, пальчики оближете!