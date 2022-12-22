Курица из брокколи: рецепт блюда, покорившего мир
22 декабря 2022, 09:19Читати новину українською
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Нежная и сочная курочка всегда удачный выбор к обеду или ужину. Мы предлагаем попробовать ее в китайском стиле.
Курица из брокколи очень популярное и известное блюдо в Гонконге. Рецепт от украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланировано.
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Рецепт курицы с брокколи
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 300 граммов куриного бедра;
– 30 граммов рисового уксуса;
– 1 столовая ложка соды;
– 1 столовая ложка крахмала.
Для соуса:
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 20 миллилитров рисового уксуса;
– 30 граммов сахара;
– 10 граммов крахмала;
– 30 миллилитров воды.
Дополнительно:
– оливковое масло;
– 5 зубчиков чеснока;
– 5 граммов имбиря;
– 100 граммов брокколи;
– чили.
Приготовление:
- Нарезаем куриное бедро без кости тонкими полосками. Добавляем соду, крахмал, рисовый уксус и перемешиваем.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты и перемешиваем венчиком.
- Разогреваем сковороду и обжариваем на растительном масле. Вливаем готовый соус и жарим.
- Отдельно обжариваем на масле выжатый чеснок, соединяем с курицей и соусом. Сдабриваем все имбирем, брокколи и чили.
- Перед подачей готовую курочку из брокколи посыпаем семенами кунжута.
Обязательно попробуйте приготовить это блюдо, пальчики оближете!