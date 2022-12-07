Соковите філе у тандемі з листковим тістом – це такі смакові враження, від яких у захваті будуть усі гості. Ця страва має усі шанси на те, щоб стати "родзинкою" будь-якого святкового столу.

Цікаво Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

До м'яса найкраще підійдуть начинки зі шпинату, грибів або сиру, але тут ви вільні у своєму виборі і можете обрати ту, яка смакує найбільше.

Рецепт курки в листковому тісті

Час: 1 година

Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

1 лист листкового тіста;

2 курячих філе;

100 грамів шпинату;

40 грамів нарізаної кубиками моцарели;

1 зубчик часнику;

1 чайна ложка вершкового масла;

1 чайна ложка прованських трав;

1/3 чайної ложки солі;

велика дрібка перцю.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте пакет листкового тіста з холодильника, щоб тісто при розкочуванні не розсипалося. Очистіть куряче філе від прожилок і волокон. Посипте шматочки курки прованськими травами. Розріжте обидва філе так, щоб у кожному утворилася глибока кишеня. Шпинат покладіть в невелику каструлю з товстим дном. Додайте плоску чайну ложку вершкового масла, давлений зубчик часнику, а також сіль та перець. На середній потужності конфорки шпинат дуже швидко розм’якне і виділить трохи води. Відіжміть зайву рідину, щоб зі шпинату "відійшла" волога. Віджатий шпинат розділіть на дві порції та вкладіть у куряче філе. Додайте до курки трішки сиру. Розгорніть листкове тісто і розправте його. Покладіть фаршировані філе вздовж так, щоб навколо кожного з них була однакова кількість тіста. Розріжте ножем лист тіста навпіл – між філе. Листкове тісто розріжте ножем так, щоб не було занадто широких смужок зверху і знизу. Починаючи з одного кінця, загорніть їх по черзі так, щоб повністю покрити філе начинкою. Початок і кінець щільно закрийте, щоб фарш не витік під час запікання. Довші смужки потрібно заправити під філе. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.

Як загорнути філе / Фото ania gotuje

Порада: курячі грудки, загорнуті в тісто, перед запіканням можна змастити добре збитим яйцем.