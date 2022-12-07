Аромат на всю кухню: рецепт курицы в слоеном тесте
7 декабря 2022, 18:09Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Курица в слоеном тесте – нетипичный рецепт вкусной подачи филе. Это ароматное и диетическое блюдо понравится даже самому требовательному гостю.
Сочное филе в тандеме с слоеным тестом – это вкусовые впечатления, от которых в восторге будут все гости. Это блюдо имеет все шансы стать "изюминкой" любого праздничного стола.
Интересно Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
К мясу лучше всего подойдут начинки из шпината, грибов или сыра, но здесь вы свободны в своем выборе и можете добавить свою любимую.
Рецепт курицы в слоеном тесте
Время: 1 час
Порций: 4
Невероятно вкусно / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 1 лист слоеного теста;
- 2 куриных филе;
- 100 грамм шпината;
- 40 грамм нарезанной кубиками моцареллы;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка сливочного масла;
- 1 чайная ложка прованских трав;
- 1/3 чайной ложки соли;
- большая щепотка перца.
Приготовление:
- Заранее достаньте пакет слоеного теста из холодильника, чтобы тесто при раскатывании не рассыпалось.
- Очистите куриное филе от прожилок и волокон.
- Посыпьте кусочки курицы прованскими травами.
- Разрежьте оба филе так, чтобы в каждом образовался глубокий карман.
- Шпинат положите в небольшую кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте плоскую чайную ложку сливочного масла, давленый зубчик чеснока, а также соль и перец. На средней мощности конфорки шпинат очень быстро размякнет и выделит немного воды. Отожмите лишнюю жидкость, чтобы из шпината "отошла" влага.
- Отжатый шпинат разделите на две порции и вложите в куриное филе.
- Добавьте к курице немного сыра.
- Разверните слоеное тесто и расправьте его. Уложите фаршированные филе вдоль так, чтобы вокруг каждого из них было одинаковое количество теста. Разрежьте ножом лист теста пополам – между филе. Слоеное тесто разрежьте ножом так, чтобы не было слишком широких полосок сверху и снизу.
- Начиная с одного конца заверните их поочередно так, чтобы полностью покрыть филе начинкой. Начало и конец плотно закройте, чтобы фарш не вытек во время запекания. Более длинные полоски нужно заправить под филе.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
Как завернуть филе / Фото ania gotujeСовет: куриные грудки, завернутые в тесто, перед запеканием можно смазать хорошо взбитым яйцом.