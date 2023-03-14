Вы не сможете дождаться обеда или ужина: готовим курочку в чесночном соусе
Источник:bbcgoodfood
Кремовая курочка – это вкус, который покоряет абсолютно всех. Легкие нотки чеснока создают совершенный баланс, который каждый может регулировать по своему вкусу.
Нежное куриное мясо, кремовая текстура, легкие нотки чеснока – это соединение заставляет с нетерпением ждать возможности поколдовать у плиты. Не беспокойтесь о выборе уместного гарнира, ведь это блюдо идеально подходит к любой опции.
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Рецепт курицы в кремовом чесночном соусе
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 средних куриных филе (нарезанные на кусочки);
– 75 грамм муки;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 50 грамм сливочного масла;
– 5 зубчиков чеснока (их количество можно регулировать);
– 25 миллилитров горячего куриного бульона;
– 100 миллилитров сливок;
– 30 грамм мелко натертого сыра.
Приготовление:
- Кусочки курочки посыпаем мукой, солим и перчим.
- Обжариваем мясо на сковороде до золотистого цвета.
- Убавляем огонь до среднего и добавляем масло и чеснок. Готовим 5 минут, пока чеснок не станет золотистым.
- Добавляем бульон и тушим 10 минут.
- Добавляем сыр и сливки и тушим еще 5 минут.
- Подаем к столу с любимым гарниром.
Приятного аппетита!