Ніжне куряче м'ясо, кремова текстура, легкі нотки часнику – це поєднання змушує з нетерпінням чекати можливості почаклувати біля плити. Не турбуйтеся про вибір доречного гарніру, адже ця страва ідеально пасує до будь-якої опції.
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Рецепт курочки у кремовому часниковому соусі
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Шматочки курочки посипаємо борошном, солимо та перчимо.
- Обсмажуємо м'ясо на пательні до золотистого кольору.
- Зменшуємо вогонь до середнього та додаємо масло та часник. Готуємо 5 хвилин, поки часник не стане золотистим.
- Додаємо бульйон та тушкуємо 10 хвилин.
- Додаємо сир та вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
- Подаємо до столу з улюбленим гарніром.
Смачного!