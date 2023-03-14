Ніжне куряче м'ясо, кремова текстура, легкі нотки часнику – це поєднання змушує з нетерпінням чекати можливості почаклувати біля плити. Не турбуйтеся про вибір доречного гарніру, адже ця страва ідеально пасує до будь-якої опції.

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Рецепт курочки у кремовому часниковому соусі

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 4 середні курячі філе (нарізані на шматочки);

– 75 грамів борошна;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– 5 зубчиків часнику (їх кількість можна регулювати);

– 25 мілілітрів гарячого курячого бульйону;

– 100 мілілітрів вершків;

– 30 грамів дрібно натертого сиру.

Приготування:

Шматочки курочки посипаємо борошном, солимо та перчимо.

Обсмажуємо м'ясо на пательні до золотистого кольору.

Зменшуємо вогонь до середнього та додаємо масло та часник. Готуємо 5 хвилин, поки часник не стане золотистим.

Додаємо бульйон та тушкуємо 10 хвилин.

Додаємо сир та вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.

Подаємо до столу з улюбленим гарніром.

Смачного!