Ніжне куряче м'ясо, кремова текстура, легкі нотки часнику – це поєднання змушує з нетерпінням чекати можливості почаклувати біля плити. Не турбуйтеся про вибір доречного гарніру, адже ця страва ідеально пасує до будь-якої опції.

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Рецепт курочки у кремовому часниковому соусі

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Шматочки курочки посипаємо борошном, солимо та перчимо.
  • Обсмажуємо м'ясо на пательні до золотистого кольору.
  • Зменшуємо вогонь до середнього та додаємо масло та часник. Готуємо 5 хвилин, поки часник не стане золотистим.
  • Додаємо бульйон та тушкуємо 10 хвилин.
  • Додаємо сир та вершки та тушкуємо ще 5 хвилин.
  • Подаємо до столу з улюбленим гарніром.

Смачного!