Нежное куриное мясо, кремовая текстура, легкие нотки чеснока – это соединение заставляет с нетерпением ждать возможности поколдовать у плиты. Не беспокойтесь о выборе уместного гарнира, ведь это блюдо идеально подходит к любой опции.

Читайте также Котлета по-киевски – идеальное блюдо для всей семьи: как его приготовить всего за 15 минут

Рецепт курицы в кремовом чесночном соусе

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 4 средних куриных филе (нарезанные на кусочки);

– 75 грамм муки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 50 грамм сливочного масла;

– 5 зубчиков чеснока (их количество можно регулировать);

– 25 миллилитров горячего куриного бульона;

– 100 миллилитров сливок;

– 30 грамм мелко натертого сыра.

Приготовление:

Кусочки курочки посыпаем мукой, солим и перчим.

Обжариваем мясо на сковороде до золотистого цвета.

Убавляем огонь до среднего и добавляем масло и чеснок. Готовим 5 минут, пока чеснок не станет золотистым.

Добавляем бульон и тушим 10 минут.

Добавляем сыр и сливки и тушим еще 5 минут.

Подаем к столу с любимым гарниром.

Приятного аппетита!