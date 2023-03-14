Нежное куриное мясо, кремовая текстура, легкие нотки чеснока – это соединение заставляет с нетерпением ждать возможности поколдовать у плиты. Не беспокойтесь о выборе уместного гарнира, ведь это блюдо идеально подходит к любой опции.

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Рецепт курицы в кремовом чесночном соусе

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Кусочки курочки посыпаем мукой, солим и перчим.
  • Обжариваем мясо на сковороде до золотистого цвета.
  • Убавляем огонь до среднего и добавляем масло и чеснок. Готовим 5 минут, пока чеснок не станет золотистым.
  • Добавляем бульон и тушим 10 минут.
  • Добавляем сыр и сливки и тушим еще 5 минут.
  • Подаем к столу с любимым гарниром.

Приятного аппетита!