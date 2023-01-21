Курица запеченная с апельсинами: рецепт вкусного обеда

Субботний обед должен быть по-особому вкусным и оригинальным. Почему бы не остановить свой выбор на курочке с апельсинами |

Курица запеченная с апельсинами – это фантастически вкусно, оригинально и ярко. такое блюдо можно готовить не только в будни, но и на семейные праздники или на посиделки с друзьями.

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Мы обожаем простые и доступные рецепты. Это именно такое, ведь с ним не нужно долго возиться на кухне, задействовать кучу процессов и кулинарных техник.

Рецепт курицы с апельсинами

Время: 2 часа (с маринованием)

2 часа (с маринованием) Порции: 4 – 6

– 4 – 6 штук куриных окорочков или голеней;– 2 апельсина;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 1 столовая ложка сахара;– 1 столовая ложка соли;– половина чайной ложки черного молотого перца;– 3 веточки розмарина.

Приготовление:

Куриное мясо выкладываем в жаропрочную форму, рядом розмарин.

В отдельную посуду выжимаем сок одного апельсина, добавляем соевый соус и все специи, выжимаем чеснок. Размешиваем до растворения сахара и этим заливаем курятину. Отправляем мариноваться в холодильник на 1 – 2 часа.

Вынимаем из холодильника, нарезаем на куски апельсин и кладем в форму. Накрываем фольгой и запекаем при 200 градусах до готовности 30 – 60 минут. Когда курица почти готова, снимаем фольгу и дать подрумяниться еще минут 10 – 20, периодически поливая соусом в котором печется курица.

Приятного тебе аппетита!