Печень по-берлински с яблоками и луком понравится даже тем, кто не очень любит этот продукт. Яблоки отлично подходят к печени, а лук дополняет ее.

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За основу взяли именно куриную печень, ведь она доступна, бюджетна и отлично подходит с остальными ингредиентами.

Рецепт печени по-берлински

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов куриной печени;

– 2 яблока;

– 2 репчатых лука;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– масло для жарки;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем очищенные яблоки кольцами, удаляем серединки, обжариваем на сковороде по бокам на масле. Переводим в тарелку.

В этой же сковороде обжариваем на умеренном огне лучок кольцами, а дальше печень (очищенную он пленок и жира) на малом огне панированную в муке.

Когда все готовое выкладываем печень в сковороду, перчим, солим, добавляем паприку. Далее выкладываем яблоки и лук, аккуратно смешиваем не повредив яблочные кольца.

Прогреваем 1 – 2 минуты и блюдо готово.

Подаем блюдо к столу с картофельным пюре.

Приятного тебе аппетита!