Курка запечена з апельсинами - це фантастично смачно, оригінально та яскраво. таку страву можна готувати не тільки у будні, а й на сімейні свята чи на посиденьки з друзями.
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Ми обожнюємо прості та доступні рецепти. Цей саме такий, адже з ним не потрібно довго возитися на кухні, задіювати купу процесів та кулінарних технік.
Рецепт курки з апельсинами
- Час: 2 години (з маринуванням)
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Куряче м'ясо викладаємо у жаротривку форму, поруч розмарин.
- В окремий посуд вичавлюємо сік одного апельсина, додаємо соєвий соус і всі спеції, вичавлюємо часник. Розмішуємо до розчинення цукру і цим заливаємо курятину. Відправляємо маринуватися в холодильник на 1 – 2 години.
- Виймаємо з холодильника, нарізаємо на шматки апельсин і кладемо в форму. Накриваємо фольгою та запікаємо при 200 градусах до готовності 30 – 60 хвилин. Коли курка майже готова, знімаємо фольгу і дати підрум'янитися ще хвилин 10 – 20, періодично поливаючи соусом в якому печеться курка.
Смачного!