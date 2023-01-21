Курка запечена з апельсинами - це фантастично смачно, оригінально та яскраво. таку страву можна готувати не тільки у будні, а й на сімейні свята чи на посиденьки з друзями.

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Ми обожнюємо прості та доступні рецепти. Цей саме такий, адже з ним не потрібно довго возитися на кухні, задіювати купу процесів та кулінарних технік.

Рецепт курки з апельсинами

Час: 2 години (з маринуванням)

2 години (з маринуванням) Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 4 – 6 штук курячих стегенець чи гомілок;

– 2 апельсини;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка солі;

– половина чайної ложки чорного меленого перцю;

– 3 гілочки розмарину.

Приготування:

Куряче м'ясо викладаємо у жаротривку форму, поруч розмарин.

В окремий посуд вичавлюємо сік одного апельсина, додаємо соєвий соус і всі спеції, вичавлюємо часник. Розмішуємо до розчинення цукру і цим заливаємо курятину. Відправляємо маринуватися в холодильник на 1 – 2 години.

Виймаємо з холодильника, нарізаємо на шматки апельсин і кладемо в форму. Накриваємо фольгою та запікаємо при 200 градусах до готовності 30 – 60 хвилин. Коли курка майже готова, знімаємо фольгу і дати підрум'янитися ще хвилин 10 – 20, періодично поливаючи соусом в якому печеться курка.

Смачного!