Думаете, что вкусненького съесть на ужин? Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда в апельсиновом соусе, которую вы можете легко приготовить дома.

Нежное куриное филе с апельсиновым соусом можно подавать в будни и праздники. Блюдо готовится быстро – в течение 30-40 минут, которое понравится не только вкусом, но и красивой презентацией.

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Куриная грудка в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 2-3 апельсина;

– сливочное масло 82% (для жарки);

– соль,

– перец.