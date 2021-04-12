Куриная грудка в апельсиновом соусе: домашний рецепт
Думаете, что вкусненького съесть на ужин? Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда в апельсиновом соусе, которую вы можете легко приготовить дома.
Источник:Наша Ряба
Нежное куриное филе с апельсиновым соусом можно подавать в будни и праздники. Блюдо готовится быстро – в течение 30-40 минут, которое понравится не только вкусом, но и красивой презентацией.
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Куриная грудка в апельсиновом соусе
- Тщательно помойте куриное филе, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем.
- Мясо выложите на сковороду с разогретым сливочным маслом, обжарьте с двух сторон в течение 3-4 минут.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите мясо на противень, отправьте запекаться в течение 10 минут.
- Для приготовления апельсинового соуса помойте апельсины. С одного апельсина выжмите сок, натрите цедру. Другой – нарежьте кольцами.
- На сковороду выложите апельсиновые кольца, вылейте сок, добавьте цедру, варите сироп на среднем огне.
- Достаньте мясо из духовки, выложите на сковороду с сиропом, несколько раз переверните, накройте крышкой и разогрейте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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