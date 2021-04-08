Мы подготовили для вас простой рецепт супа с курицей, грибами и лапшой, который вы легко приготовите дома. Отличный вариант для вкусного ужина.

Ароматный суп готовится на курином бульоне с добавлением грибов и лапши. Вкусное и питательное блюдо согреет в холодную погоду. Можно подавать с поджаренными на сливочном масле тостами с чесноком.

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Куриный суп с грибами и лапшой

Ингредиенты:

– 500 граммов грибов;

– 200 граммов лапши;

– 3 куриные ножки;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 морковь;

– лавровый лист;

– 3-5 веточек укропа;

– соль;

– перец.