Куриный суп с грибами и лапшой: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт супа с курицей, грибами и лапшой, который вы легко приготовите дома. Отличный вариант для вкусного ужина.
Источник:Наша Ряба
Ароматный суп готовится на курином бульоне с добавлением грибов и лапши. Вкусное и питательное блюдо согреет в холодную погоду. Можно подавать с поджаренными на сливочном масле тостами с чесноком.
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Куриный суп с грибами и лапшой
- Тщательно помойте куриные ножки, выложите в кастрюлю с водой, варите на маленьком огне в течение 1-1,5 часа.
- Помойте тщательно грибы, нарежьте ломтиками, через 40 минут после начала варки бульона, добавьте в кастрюлю к мясу. Снимите пену.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс.
- Очистите лук, морковь, нарежьте маленькими кубиками, выложите в суп, добавьте лапшу. Варите в течение 5-10 минут. Далее – добавьте соль, перец, лавровый лист, чеснок и укроп.
- Готовый суп выложите в тарелку. Приятного аппетита!
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