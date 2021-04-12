Думаєте, що смачненького з’їсти на вечерю? Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви в апельсиновому соусі, яку ви можете легко приготувати вдома.

Ніжне куряче філе з апельсиновим соусом можна подавати у будні й свята. Страва готується швидко – протягом 30-40 хвилин, яка сподобається не тільки смаком, а й гарною презентацією. Читайте також Курячий суп із грибами та локшиною: домашній рецепт Куряча грудка в апельсиновому соусі Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 2-3 апельсини;

– вершкове масло 82% (для смаження);

– сіль;

– перець. Ретельно помийте куряче філе, обсушіть паперовим рушником, натріть сіллю і перцем. М'ясо викладіть на пательню з розігрітим вершковим маслом, обсмажте з двох сторін протягом 3-4 хвилини. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть м'ясо на деко, відправте запікатись протягом 10 хвилин. Для приготування апельсинового соусу помийте апельсини. З одного апельсина вичавіть сік, натріть цедру. Інший – наріжте кільцями. На пательню викладіть апельсинові кільця, вилийте сік, додайте цедру, варіть сироп на середньому вогні. Дістаньте м'ясо з духовки, викладіть на пательню з сиропом, кілька разів переверніть, накрийте кришкою і розігрійте. Викладіть на тарілку. Смачного!