До вашої уваги три рецепти запеченої курячої грудки, які вразять усіх.

Дієтичне м’ясо курки дивовижно смачне та низькокалорійне, але при неправильному приготуванні може вийти сухим. Smachno News підготував три рецепти запеченої курячої грудки, де м’ясо завжди буде соковитим та м'яким. Ці страви ви з легкістю приготуєте вдома.

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Куряча грудка запечена з паприкою

Куряча грудка запечена з паприкою

Інгредієнти:

– 200 г куряче філе;

– 4-5 ст. л соєвого соусу;

– 2 ч. л гірчиці;

– 2 ст. л оливкової олії;

– сіль, чорний мелений перець;

– 1,5 ч. л паприки.

Ретельно помийте курячу грудку, висушуіть паперовим рушником. Для для запікання курячої грудки приготуйте маринад. У мисці змішайте соєвий соус, з гірчицею, оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції. М'ясо ретельно змастіть маринадом, загорніть у харчову плівку та залиште на 2-3 години. Розігрійте духовку до 200 градусів. Загорніть м'ясо у фольгу та відправте запікатись на 45 хвилин до готовності.

Куряча грудка запечена з овочами

Куряча грудка запечена з овочами

Інгредієнти:

– 250 г курячого філе;

– 2 ч. л гірчиці;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 100 г моркви;

– 150 г броколі

– сіль, чорний мелений перець.

Помийте моркву, почистіть від шкірки, броколі помийте, наріжте на суцвіття. Ретельно помийте курячу грудку, висушуіть паперовим рушником. Для для запікання курячої грудки приготуйте маринад. У мисці змішайте гірчицю з оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції. М'ясо ретельно змастіть маринадом, загорніть у харчову плівку та залиште на 1 годину в холодильнику. Розігрійте духовку до 200 градусів. У форму для запікання викладіть моркву, броколі, м'ясо, накрийте фольгою та відправте запікатись на 40-45 хвилин до готовності.

Куряча грудка запечена зі сметаною

Куряча грудка запечена

Інгредієнти:

– 200 г куряче філе;

– 2-3 ст. л сметани 15-20%;

– 1 ч. л хмелі-сунелі;

– 2 ст. л оливкової олії;

– сіль, чорний мелений перець;

– 1,5 ч. л паприки.