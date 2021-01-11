Три диетических рецепта салатов с куриной грудкой: вкусно и полезно
Период похудения после праздников начался, и мы уже готовы удивлять вас вкусными, а главное низкокалорийными и диетическими рецептами салатов с курочкой!
Smachno News заботится о вас и вашем здоровье и подготовил три рецепта легких салатов с куриной грудкой. Сытные белковые салаты без майонеза отлично подойдут вам как на обед, так и на ужин после изнурительной спортивной тренировки.
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- салат с отварной курицей и рисом
Диетический салат на каждый день
Как приготовить диетический салат из куриной грудки
- Тщательно промойте рис, отварите его в подсоленной воде до готовности и охладите.
- Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, воду чуточку посолите. Также следует отдельно отварить овощи до готовности и охладить.
- Для заправки диетического салата смешайте йогурт с горчицей, соком лимона, добавьте специй и перемешайте.
- Готовое филе курочки нарежьте кубиками, выложите на дно салатницы. Смажьте соусом и разровняйте ложкой.
- На мелкой терке натрите яблоко, выложите слоем поверх соуса. Сверху добавьте слой из риса и снова смажьте соусом из белого йогурта.
- Следующий слой выложите из отварной и натертой на терке моркови, смажьте соусом.
- Задекорируйте салат из курицы отварным натертым на терке яйцом и подавайте к столу.
- салат из курицы и авокадо слоями
Салат слоями с курицей, авокадо и помидорами
Как приготовить салат из курицы и авокадо слоями
- Тщательно помойте куриную грудку, отварите ее до готовности в подсоленной воде и охладите. Нарежьте курочку кубиками и выложите на дно салатницы.
- Почистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть на средние кубики. Выложите сверху на курочку и сбрызните лимонным соком.
- Сыр Фета смешайте с мелко нарезанным луком и выложите на салат. Сверху нарежьте помидоров и задекорируйте на ваш вкус. Приятного аппетита!
– салат с куриной грудкой и зеленью
Диетический салат на каждый день з куркою
Рецепт диетического салата с куриной грудкой и зеленью на каждый день
- Тщательно отварите куриную грудку в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо и нарежьте на кубики или соломкой.
- Сыр натрите на терке или специальным ножом для пармезана.
- Свежие листья салата помойте водой, просушите на бумажных полотенцах и порвите руками в салатницу.
- Для приготовления соуса для салата соедините свежевыжатый сок лимона, горчицу и специи – перемешайте.
- В глубокую салатницу выложите листья салата, куриное филе, посыпьте сыром и обильно полейте заправкой. Задекорируйте диетический, но очень вкусный салат кедровыми орешками и подавайте вкусности к столу.
Источник: SmachnoNews
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