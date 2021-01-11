Период похудения после праздников начался, и мы уже готовы удивлять вас вкусными, а главное низкокалорийными и диетическими рецептами салатов с курочкой!

Smachno News заботится о вас и вашем здоровье и подготовил три рецепта легких салатов с куриной грудкой. Сытные белковые салаты без майонеза отлично подойдут вам как на обед, так и на ужин после изнурительной спортивной тренировки.

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- салат с отварной курицей и рисом

Диетический салат на каждый день

Ингредиенты:

– 50 г риса;

– 200 г куриного филе;

– 2 яйца;

– 1 средняя морковка;

– 1 яблоко;

– 100 мл белого йогурта без сахара;

– 5 г горчицы;

– сок лимона на ваш вкус;

– специи на ваш вкус.

Как приготовить диетический салат из куриной грудки

Тщательно промойте рис, отварите его в подсоленной воде до готовности и охладите. Куриное филе отварите в отдельной кастрюле, воду чуточку посолите. Также следует отдельно отварить овощи до готовности и охладить. Для заправки диетического салата смешайте йогурт с горчицей, соком лимона, добавьте специй и перемешайте. Готовое филе курочки нарежьте кубиками, выложите на дно салатницы. Смажьте соусом и разровняйте ложкой. На мелкой терке натрите яблоко, выложите слоем поверх соуса. Сверху добавьте слой из риса и снова смажьте соусом из белого йогурта. Следующий слой выложите из отварной и натертой на терке моркови, смажьте соусом. Задекорируйте салат из курицы отварным натертым на терке яйцом и подавайте к столу.

- салат из курицы и авокадо слоями

Салат слоями с курицей, авокадо и помидорами

Ингредиенты:

– 200 г куриной грудки;

– 100 г авокадо;

– 60 г помидоров;

– 100 г феты;

– лимонный сок;

– лук синий на ваш вкус;

– специи на ваш вкус.

Как приготовить салат из курицы и авокадо слоями

Тщательно помойте куриную грудку, отварите ее до готовности в подсоленной воде и охладите. Нарежьте курочку кубиками и выложите на дно салатницы. Почистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть на средние кубики. Выложите сверху на курочку и сбрызните лимонным соком. Сыр Фета смешайте с мелко нарезанным луком и выложите на салат. Сверху нарежьте помидоров и задекорируйте на ваш вкус. Приятного аппетита!

– салат с куриной грудкой и зеленью

Диетический салат на каждый день з куркою

Ингредиенты:

– 450 г куриного филе;

– 50 г сыра Пармезан;

– 1 лимон;

– 1 ч. л горчицы;

– специи на ваш вкус;

– свежие листья салата;

– 1 ч. л кедровых орешков.

Рецепт диетического салата с куриной грудкой и зеленью на каждый день