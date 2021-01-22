Как приготовить отбивные из куриного филе: домашний рецепт
Самые вкусные отбивные из курицы, которые вы легко приготовите дома. Блюдо получается очень сочным. Детали – читайте в материале.
Куриные отбивные с сыром – идеальное блюдо, когда нужно быстро приготовить к приходу гостей. Нежное диетическое мясо курятины прекрасно сочетается с салатами.
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Как приготовить отбивную
Отбивная из куриного филе
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе и просушите бумажными полотенцами.
- Филе нарежьте небольшими кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком. Разверните пищевую пленку, добавьте соль перец в филе.
- В миске взбейте тщательно яйца.
- Отдельно в миске обваляйте каждый кусочек в муке, далее – окуните в яйцо.
- Разогрейте сковороду, на подсолнечном масле обжарьте с двух сторон филе до золотой корочки.
- Выложите на тарелку.
Отбивная с грибами
Отбивная с грибами
- Помойте, очистите лук, нарежьте кубиками. Грибы помойте, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде на подсолнечном масле до готовности, выложите на тарелку.
- Помойте куриное филе, нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком. Снимите пищевую пленку, добавьте соль, перец.
- В миске взбейте яйца.
- На крупной терке натрите сыр, выложите в тарелку.
- Отдельно в миске обваляйте каждый кусочек филе в муке, далее – окуните в яйцо.
- Разогрейте сковороду, на подсолнечном масле обжарьте с двух сторон филе, добавьте грибы, сверху выложите сыр, обжарьте до готовности. Выложите на тарелку.
Отбивная с томатами
Отбивная с томатами
- Филе курицы тщательно отбейте кухонным молотком.
- Помойте помидоры, нарежьте ломтиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Обваляйте филе в муке, яйце и обжарьте на сковороде с двух сторон, выложите сверху ломтики томатов, тертый сыр, обжарьте до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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