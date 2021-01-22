Самые вкусные отбивные из курицы, которые вы легко приготовите дома. Блюдо получается очень сочным. Детали – читайте в материале.

Куриные отбивные с сыром – идеальное блюдо, когда нужно быстро приготовить к приходу гостей. Нежное диетическое мясо курятины прекрасно сочетается с салатами. Читайте также Рецепт сочной курицы от шеф-повара Владимира Ярославского: современная технология приготовления Как приготовить отбивную Отбивная из куриного филе Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 2 яйца;

– 3-4 столовые ложки муки;

– подсолнечное масло;

– соль, перец. Для приготовления тщательно помойте куриное филе и просушите бумажными полотенцами. Филе нарежьте небольшими кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком. Разверните пищевую пленку, добавьте соль перец в филе. В миске взбейте тщательно яйца. Отдельно в миске обваляйте каждый кусочек в муке, далее – окуните в яйцо. Разогрейте сковороду, на подсолнечном масле обжарьте с двух сторон филе до золотой корочки. Выложите на тарелку. Отбивная с грибами Отбивная с грибами Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 2 яйца;

– 350 граммов грибов (шампиньоны);

– 1 лук;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 столовые ложки муки;

– подсолнечное масло;

– соль, перец. Помойте, очистите лук, нарежьте кубиками. Грибы помойте, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде на подсолнечном масле до готовности, выложите на тарелку. Помойте куриное филе, нарежьте кусочками, заверните в пищевую пленку и отбейте кухонным молотком. Снимите пищевую пленку, добавьте соль, перец. В миске взбейте яйца. На крупной терке натрите сыр, выложите в тарелку. Отдельно в миске обваляйте каждый кусочек филе в муке, далее – окуните в яйцо. Разогрейте сковороду, на подсолнечном масле обжарьте с двух сторон филе, добавьте грибы, сверху выложите сыр, обжарьте до готовности. Выложите на тарелку. Отбивная с томатами Отбивная с томатами Ингредиенты:

– 250 граммов куриного филе;

– 2 яйца;

– 2 томата;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки муки;

– подсолнечное масло;

– соль, перец. Филе курицы тщательно отбейте кухонным молотком. Помойте помидоры, нарежьте ломтиками. Сыр натрите на крупной терке. Обваляйте филе в муке, яйце и обжарьте на сковороде с двух сторон, выложите сверху ломтики томатов, тертый сыр, обжарьте до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!