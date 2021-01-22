Найсмачніші відбивні з курки, які ви легко приготуєте вдома. Страва виходить надзвичайно соковитою. Деталі – читайте у матеріалі.

Курячі відбивні з сиром – ідеальна страва, коли потрібно швидко приготувати до приходу гостей. Ніжне дієтичне м'ясо курятини чудово поєднується з салатами. Читайте також Рецепт соковитої курки від шеф-кухаря Володимира Ярославського: сучасна технологія приготування Як приготувати відбивну Відбивна з курячого філе Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 2 яйця;

– 3-4 столові ложки борошна;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Для приготування ретельно помийте куряче філе та просушіть паперовими рушниками. Філе наріжте невеликими шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухоним молотком. Розгорніть харчову плівку, додайте сіль, перець. У мисці збийте ретельно яйця. Окремо у мисці обваляйте кожен шматочок у борошні, далі – занурте у яйце. Розігрійте пательню, на соняшниковій олії обсмажте з вдох боків філе до золотої сокринки. Викладіть на тарілку. Відбивна з грибами Відбивна з грибами Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 2 яйця;

– 350 грамів грибів (печериці);

– 1 цибуля;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки борошна;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Помийте, почистіть цибулю, наріжте кубиками. Гриби помийте, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні на соняшниковій олії до готовності, викладіть на тарілку. Помийте куряче філе, наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку і відбийте кухоним молотком. Зніміть харчову плівку, додайте сіль, перець. У мисці збийте яйця. На грубій тертці натріть сир, викладіть у тарілку. Окремо у мисці обваляйте кожен шматочок у борошні, далі – занурте у яйце. Розігрійте пательню, на соняшниковій олії обсмажте з двох боків філе, додайте гриби, зверху викладіть твердий сир, обсмажте до готовності. Викладіть на тарілку. Відбивна з томатами Відбивна з томатами Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 2 яйця;

– 2 томати;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки борошна;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Філе курки ретельно відбийте кухоним молотком. Помийте томати, наріжте скибочками. Сир натріть на грубій тертці. Обвалялйте у борошні, яйці та обсмажте на пательні з двох боків, викладіть зверху скибочки томатів, тертий сир, обсмажте до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!