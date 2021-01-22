Як приготувати відбивні з курячого філе: домашній рецепт
Найсмачніші відбивні з курки, які ви легко приготуєте вдома. Страва виходить надзвичайно соковитою. Деталі – читайте у матеріалі.
Курячі відбивні з сиром – ідеальна страва, коли потрібно швидко приготувати до приходу гостей. Ніжне дієтичне м'ясо курятини чудово поєднується з салатами.
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Як приготувати відбивну
Відбивна з курячого філе
- Для приготування ретельно помийте куряче філе та просушіть паперовими рушниками.
- Філе наріжте невеликими шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухоним молотком. Розгорніть харчову плівку, додайте сіль, перець.
- У мисці збийте ретельно яйця.
- Окремо у мисці обваляйте кожен шматочок у борошні, далі – занурте у яйце.
- Розігрійте пательню, на соняшниковій олії обсмажте з вдох боків філе до золотої сокринки.
- Викладіть на тарілку.
Відбивна з грибами
Відбивна з грибами
- Помийте, почистіть цибулю, наріжте кубиками. Гриби помийте, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні на соняшниковій олії до готовності, викладіть на тарілку.
- Помийте куряче філе, наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку і відбийте кухоним молотком. Зніміть харчову плівку, додайте сіль, перець.
- У мисці збийте яйця.
- На грубій тертці натріть сир, викладіть у тарілку.
- Окремо у мисці обваляйте кожен шматочок у борошні, далі – занурте у яйце.
- Розігрійте пательню, на соняшниковій олії обсмажте з двох боків філе, додайте гриби, зверху викладіть твердий сир, обсмажте до готовності.
- Викладіть на тарілку.
Відбивна з томатами
Відбивна з томатами
- Філе курки ретельно відбийте кухоним молотком.
- Помийте томати, наріжте скибочками.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Обвалялйте у борошні, яйці та обсмажте на пательні з двох боків, викладіть зверху скибочки томатів, тертий сир, обсмажте до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
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