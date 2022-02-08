Можно использовать домашнее тесто для пиццы или приобрести его в магазине. Этот рецепт пиццы барбекю очень удобен, ведь в нем вы можете использовать уже приготовленную курицу, оставшуюся после ужина или обеда.
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Рецепт пиццы барбекю с курицей
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте круглую форму для пиццы оливковым маслом.
- Посыпьте столешницу кукурузной мукой и раскатайте тесто. Переложите его в форму для пиццы.
- Смажьте лепешку соусом барбекю.
Фото Damn delicious
- Нарежьте лук мелкими кубиками, творог натрите на терке.
- Сверху положите курицу, творог и лук. Сдобрите специями по желанию.
- Поставьте пиццу в духовку и запекайте 20-24 минуты.
- Посыпьте готовую пиццу свежей зеленью и сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!