Можно использовать домашнее тесто для пиццы или приобрести его в магазине. Этот рецепт пиццы барбекю очень удобен, ведь в нем вы можете использовать уже приготовленную курицу, оставшуюся после ужина или обеда.

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Рецепт пиццы барбекю с курицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– ¼ стакана желтой кукурузной муки;

– тесто для пиццы;

– ½ стакана плюс 2 столовые ложки соуса барбекю;

– 2 стакана измельченной курицы;

– 1 стакан копченого сыра чедер;

– 1 стакан моцареллы;

– ½ стакана красного лука;

– соль;

– свежемолотый перец;

– 3 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте круглую форму для пиццы оливковым маслом.

Посыпьте столешницу кукурузной мукой и раскатайте тесто. Переложите его в форму для пиццы.

Смажьте лепешку соусом барбекю.



Фото Damn delicious

Нарежьте лук мелкими кубиками, творог натрите на терке.

Сверху положите курицу, творог и лук. Сдобрите специями по желанию.

Поставьте пиццу в духовку и запекайте 20-24 минуты.

Посыпьте готовую пиццу свежей зеленью и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!