Можно использовать домашнее тесто для пиццы или приобрести его в магазине. Этот рецепт пиццы барбекю очень удобен, ведь в нем вы можете использовать уже приготовленную курицу, оставшуюся после ужина или обеда.

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Рецепт пиццы барбекю с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте круглую форму для пиццы оливковым маслом.
  2. Посыпьте столешницу кукурузной мукой и раскатайте тесто. Переложите его в форму для пиццы.
  3. Смажьте лепешку соусом барбекю.


Фото Damn delicious

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, творог натрите на терке.
  1. Сверху положите курицу, творог и лук. Сдобрите специями по желанию.
  1. Поставьте пиццу в духовку и запекайте 20-24 минуты.
  1. Посыпьте готовую пиццу свежей зеленью и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!