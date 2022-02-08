Ви можете використовувати домашнє тісто для піци або придбати його в магазині. Цей рецепт піци барбекю дуже зручний, адже в ньому ви можете використати вже приготовану курку, що залишилася після вечері чи обіду.

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Рецепт піци барбекю з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть круглу форму для піци оливковою олією.
  1. Посипте стільницю кукурудзяним борошном та розкачайте тісто. Перекладіть його в форму для піци.
  1. Змастіть корж соусом барбекю.


Фото Damn delicious

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками, сир натріть на тертці.
  1. Зверху покладіть курку, сир і цибулю. Присмачте спеціями за бажанням.
  1. Поставте піцу в духовку і запікайте 20 – 24 хвилини.
  1. Посипте готову піцу свіжою зеленню та одразу подавайте до столу.

Смачного!