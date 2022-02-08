Ви можете використовувати домашнє тісто для піци або придбати його в магазині. Цей рецепт піци барбекю дуже зручний, адже в ньому ви можете використати вже приготовану курку, що залишилася після вечері чи обіду.

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Рецепт піци барбекю з куркою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– ¼ склянки жовтого кукурудзяного борошна;

– тісто для піци;

– ½ склянки плюс 2 столові ложки соусу барбекю;

– 2 склянки подрібненої курки;

– 1 склянка копченого сиру чедер;

– 1 склянка моцарелли;

– ½ склянки червоної цибулі;

– сіль;

– свіжомелений перець;

– 3 столові ложки подрібненого свіжого листя кінзи.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть круглу форму для піци оливковою олією.

Посипте стільницю кукурудзяним борошном та розкачайте тісто. Перекладіть його в форму для піци.

Змастіть корж соусом барбекю.



Фото Damn delicious

Наріжте цибулю дрібними кубиками, сир натріть на тертці.

Зверху покладіть курку, сир і цибулю. Присмачте спеціями за бажанням.

Поставте піцу в духовку і запікайте 20 – 24 хвилини.

Посипте готову піцу свіжою зеленню та одразу подавайте до столу.

Смачного!