Куриная пицца барбекю: лучший выбор для крупной компании

Среди множества рецептов итальянской пиццы, этот вы запомните по насыщенному вкусу соуса барбекю, а сочное куриное мясо дополнит блюдо.

Можно использовать домашнее тесто для пиццы или приобрести его в магазине. Этот рецепт пиццы барбекю очень удобен, ведь в нем вы можете использовать уже приготовленную курицу, оставшуюся после ужина или обеда.

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Рецепт пиццы барбекю с курицей

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

– 2 столовые ложки оливкового масла;– ¼ стакана желтой кукурузной муки;– тесто для пиццы;– ½ стакана плюс 2 столовые ложки соуса барбекю;– 2 стакана измельченной курицы;– 1 стакан копченого сыра чедер;– 1 стакан моцареллы;– ½ стакана красного лука;– соль;– свежемолотый перец;– 3 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте круглую форму для пиццы оливковым маслом.

Посыпьте столешницу кукурузной мукой и раскатайте тесто. Переложите его в форму для пиццы.

Смажьте лепешку соусом барбекю.



Фото Damn delicious

Нарежьте лук мелкими кубиками, творог натрите на терке.

Сверху положите курицу, творог и лук. Сдобрите специями по желанию.

Поставьте пиццу в духовку и запекайте 20-24 минуты.

Посыпьте готовую пиццу свежей зеленью и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!