Куриная пицца барбекю: лучший выбор для крупной компании
8 февраля 2022 , 22:54Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Среди множества рецептов итальянской пиццы, этот вы запомните по насыщенному вкусу соуса барбекю, а сочное куриное мясо дополнит блюдо.
Можно использовать домашнее тесто для пиццы или приобрести его в магазине. Этот рецепт пиццы барбекю очень удобен, ведь в нем вы можете использовать уже приготовленную курицу, оставшуюся после ужина или обеда.
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Рецепт пиццы барбекю с курицей
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– ¼ стакана желтой кукурузной муки;
– тесто для пиццы;
– ½ стакана плюс 2 столовые ложки соуса барбекю;
– 2 стакана измельченной курицы;
– 1 стакан копченого сыра чедер;
– 1 стакан моцареллы;
– ½ стакана красного лука;
– соль;
– свежемолотый перец;
– 3 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте круглую форму для пиццы оливковым маслом.
- Посыпьте столешницу кукурузной мукой и раскатайте тесто. Переложите его в форму для пиццы.
- Смажьте лепешку соусом барбекю.
Фото Damn delicious
- Нарежьте лук мелкими кубиками, творог натрите на терке.
- Сверху положите курицу, творог и лук. Сдобрите специями по желанию.
- Поставьте пиццу в духовку и запекайте 20-24 минуты.
- Посыпьте готовую пиццу свежей зеленью и сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!