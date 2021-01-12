Употребление мяса обеспечивает широкий спектр питательных веществ, которые необходимы организму для роста, поддержания и восстановления. Именно оно является прекрасным источником белка, железа и таких витаминов и микроэлементов, как B-12, цинк, селен. Чем же отличается курятина от других видов мяса – рассказываем в материале SmachnoNews.

Значимая разница между различными видами мяса – цвет сырья. Он определяется количеством миоглобина, а следовательно – железа, содержащегося в мышцах животного. Курятина классифицируется как птица и является белым мясом, тогда как говядина, например, считается красным.

Курятина vs говядина

Говядина – это высокобелковая пища, содержащая все необходимые организму аминокислоты для поддержания физической активности и здорового образа жизни. Также она является хорошим источником железа, цинка, ниацина, холина, витамина В-12 и других питательных веществ.

Однако, говядина калорийнее курятины: 210-280 ккал против 100-200 ккал на 100 граммов продукта. При этом куриное мясо имеет гораздо более высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот, аминокислот и меньшую концентрацию насыщенных жирных кислот, поэтому является прекрасным дополнением к рациону людей, которые придерживаются нежирного, но высокобелкового рациона.



Говядина калорийнее курятины, а еще ее сложнее готовить / pixabay

Оба вида мяса примерно одинаковые по содержанию витамина D, витамина B2 и витамина B5, но не имеют витамина C и витамина B9. При этом курятина содержит больше витаминов Е, К, В1, В3, В5, особенно витамина А.

И значительным преимуществом курятины является ее нежный вкус и легкость приготовления. В отличие от говядины, курицу можно довольно быстро поджарить, потушить или сварить, а главное вкусно, поскольку существует множество вариаций рецептов.

Курятина vs свинина

Свинина и курятина имеют больше общих пищевых характеристик. Конечно, это сравнение не касается бекона, один кусочек которого содержит больше калорий, по крайней мере в три раза больше жира и меньше питательных веществ, чем порция иного вида свинины. Курятина и мясо свиньи без кожи являются хорошими источниками нежирного белка, а также витамина B-12 и микроэлементов цинка и селена.

Свиная вырезка, ветчина и куриные грудки, бедра и ноги содержат все витамины группы В, кроме фолиевой кислоты, и являются важными источниками витамина B-12, поскольку его нет в большинстве продуктов именно растительного происхождения. Без достаточного поступления этого витамина у вас может возникнуть риск развития анемии, поскольку он важен для выработки эритроцитов, а также влияет на синтез и регуляцию ДНК и поддерживает нормальную работу нервной системы.

Как уже было отмечено выше, куриное мясо преимущественно имеет 100-200 ккал на 100 граммов продукта в зависимости от вида и способа приготовления, а вот свинина – 250-300 ккал. Но если содержание холестерина в курятине составляет около 80 мг, то в свинине его даже в полтора раза больше – 120 мг.



В свинине в 1,5 раза больше холестерина, чем в курятине / pixabay

Кратко говоря, все изделия из свиного мяса содержат примерно вдвое больше жира и калорий, чем из курятины. Поэтому при выборе мяса учитывайте то, что высокое содержание насыщенных жиров и холестерина провоцирует закупоривание артерий и увеличивает риски развития болезней сердца, диабета, артрита, остеопороза и др.

Курятина vs индейка

И курица, и индейка обеспечивают высококачественный белок для организма и могут быть здоровым компонентом сбалансированного питания. Но стоит иметь в виду, что слишком большое количество определенного продукта в рационе может нанести негативные последствия вашему здоровью.

Выбирая, какой вариант может лучше соответствовать вашим личным потребностям в питании, кроме содержания белка, следует учитывать общее количество питательных веществ, калорийность мяса, содержание жира, витаминов и минералов. Хотя между курятиной и индейкой нет существенной разницы в этих показателях, между белым и темным мясом в целом эти вещества могут отличаться.



Индюшачье мясо дороже курятины / shutterstock

Стоит также отметить, что индейку сложнее вырастить, чем курицу, поэтому часто птиц кормят антибиотиками. Вместе с тем в Украине есть курятина, которую можно потреблять без боязни за свое здоровье – ищите соответствующую маркировку на упаковке с подтверждением независимых аудиторов или контролирующих органов.

При этом курица менее калорийна, поскольку в 100 г индейки содержится 119-180 ккал.

Сравнение курятины с другими видами мяса в инфографике:



*цена в сети "Ашан" по состоянию на 12.01.2021

Итог

Итак, каждый вид мяса имеет свои преимущества и недостатки, поэтому потребителю следует выбирать именно тот продукт, который лучше всего подойдет для нужд его организма. Однако именно курятина – это самый доступный источник высококачественного белка и других необходимых питательных веществ.

Преимуществом куриного мяса является не только отсутствие "плохих" жиров, а также низкие цены на продукцию по сравнению с другими видами мяса.



Готовить курицу легко / pixabay

Технологические параметры качества курятины связаны с различными факторами (условия содержания птицы, состав корма, условия производства и транспортировка продукции и т.п.). На питательные вещества в мясе можно влиять путем модификации корма для птицы (добавление различных видов масел, витаминов, микроэлементов и аминокислот), обогащенного функциональными ингредиентами (n-3 ПНЖК, карнозин, селен и витамин Е).

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Внимательно читайте этикетку: она даст всю информацию о составе и условиях производства продукции, в случае обогащения продукции дополнительными питательными веществами – это будет указано на маркировке.