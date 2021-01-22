Куряче філе – продукт, без якого складно уявити раціон харчування здорової людини. І не дарма, адже курятина – це джерело білка. Які корисні властивості курячого філе, скільки білка повинна споживати людина і чому філе – основа дієтичного раціону – розібрався SmachnoNews.

Цінність у білку

Білки – це будівельний матеріал для нашого організму. Вони необхідні для росту і розвитку; формують м’язи; беруть участь в синтезі ферментів, гормонів; транспортуванні поживних речовин; регулюють понад тисячу біохімічних процесів.

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Відповідно, вживання достатньої кількості білка важливе для багатьох функцій організму.

Цінність білка визначає вміст амінокислот – білок може бути повноцінним і неповноцінним. Відтак, тваринний білок особливо цінний, бо містить незамінні амінокислоти, тобто ті, без яких організм не може функціонувати. Компенсувати ці амінокислоти білками рослинного походження – складно.

Поживна цінність курячого філе ТМ "Наша ряба" на 100 грамів продукту / Інфографіка 24 каналу

Куряче філе – найкорисніша частина курки

У порівнянні з червоним м'ясом, у складі курячого філе значно менше холестерину та жирів, що якісно відрізняє куряче філе серед тваринних джерел білка.

Найдієтичніша частина курки – філе, у ньому найнижчий вміст жиру та холестерину. Філе містить в декілька разів менше жиру, аніж гомілки чи ціла курка, а також крильця.

Тому, куряче філе – це ідеальне харчування для спортсменів та людей, які ведуть активний спосіб життя, а також цінний продукт для тих, хто страждає від зайвої ваги і ожиріння.

Крім легкозасвоюваного білка, курятина містить: фосфор, вітаміни групи В, магній, солі калію, сірку, цинк, залізо, хром, кобальт.

Скільки білка потрібно людині

Згідно з даними ВООЗ, білки повинні займати 10-15% від добової калорійності раціону людини.

Денна норма білка, згідно з рекомендаціями МОЗ, становить:

для дітей 7-10 років – 72 г;

для дітей 11-13 років – 78 г для дівчат та 84 г для хлопчиків;

для підлітків 14-17 років – 83 г юнакам і 93 г – дівчатам;

для дорослих – 80-117 г залежно від віку та фізичної активності.

У курячому філе вміст білка залежить від способу приготування, бо у процесі термічної обробки м'ясо втрачає певну кількість білка. Свіже філе містить 19 грамів білка на 100 грамів продукту.



Калорійність філе залежить від способу приготування / Фото Getty Images

Щодо калорійності курячого філе, то в сирому вигляді 100 грамах курячого філе – 98 ккал. У курячому філе практично немає жирів. Зокрема, кількість жиру дорівнює 2,4 г на 100 г курячого філе, а вуглеводів у ньому немає.

Тож куряче філе є універсальним дієтичним продуктом – і все завдяки великій кількості білка і низькому вмісту жирів.

Чому куряче філе – дієтичний продукт та основа раціону спортсменів

Саме через низьку калорійність куряче філе вважають основою дієтичного харчування. При схудненні важливо, щоб організм отримував достатню кількість поживних речовин, але раціон при цьому не був надто калорійним. Саме таким продуктом і є куряче філе.

Є дослідження, які свідчать, що споживання білка сприяє кращому метаболізму і зменшує апетит. Так 25–30% білка від загальної добової кількості калорій сприяє посиленню метаболізму до 80–100 калорій на день у порівнянні з дієтами з нижчим вмістом білка.

Щодо спортсменів, то вони додають у свій раціон куряче філе для нарощування м'язової маси.

Також куряче філе є джерелом ніацину, що контролює рівень холестерину, а також містить вітамін В6, який перетворює глікоген на енергію для м'язів.

Куряче філе не лише поживне, а й смачне / Фото pixabay

Філе також містить цинк, який контролює рівень анаболічних гормонів та холін, який робить організм витривалим й підвищує фізичну силу.

Як вибрати куряче філе

Куряче філе може бути охолоджене або заморожене. При покупці варто звернути увагу на його зовнішній вигляд. Свіжому якісному курячому філе притаманно рівномірний блідо-рожевий колір і запах свіжого м'яса.

Найкраще вибирати охолоджене куряче філе, але при придбанні слід завжди звертати увагу на етикетку – строк зберігання не повинен перевищувати зазначений на маркуванні.

Охолодження затримує й уповільнює ферментативні та мікробіологічні процеси, а тому якість охолодженого м'яса може перевищувати заморожене, яке зберігається тривалий проміжок часу.



Обирайте якісне куряче філе / pixabay

Також чітким критерієм свіжості м'яса є запах: у випадку, якщо він кислуватий чи відмінний від звичайного – воно не свіже. Крім того, м’ясо може бути джерелом сальмонельозу, а відтак варто бути відповідальним у виборі виробника м’яса