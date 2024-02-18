Вы можете приготовить куриную грудку всего за несколько минут. Просто бросьте куриное филе в разогретую сковороду – и ужин готов. Если есть еще несколько минут, можно обогатить блюдо вкусным сливочным соусом на основе сливок и сыра фета с кисловатым лимонным акцентом. Просто пальчики оближешь!
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Куриное филе с лимоном и фетой
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Посыпьте курицу солью и перцем.
- Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
- Добавьте курицу и готовьте примерно 6 – 8 минут, пока она не получит хрустящую корочку.
- Обжаренную грудку переложите со сковороды на тарелку.
- Добавьте в сковороду бульон и чеснок.
- Готовьте, пока жидкость не уменьшится вдвое, 1 – 2 минуты. Уменьшите огонь до среднего и добавьте сливки, фету, лимонный сок и специи.
- Тушите 2 минуты.
- Добавьте обжаренное куриное филе на сковороду.
- Тушите до нагревания, примерно 1 минуту или дольше.
- Перед подачей посыпьте свежей зеленью.