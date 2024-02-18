Ви можете приготувати курячу грудку всього за кілька хвилин. Просто киньте куряче філе в розігріту сковороду – і вечеря готова. Якщо маєте ще кілька хвилин, можна збагатити страву смачним вершковим соусом на основі вершків і сиру фета з кислуватим лимонним акцентом. Просто пальчики оближеш!
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Куряче філе з лимоном та фетою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Посипте курку сіллю та перцем.
- Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні.
- Додайте курку та готуйте приблизно 6 – 8 хвилин, поки вона не отримає хрустку скоринку.
- Обсмажену грудку перекладіть зі сковороди на тарілку.
- Додайте в сковороду бульйон і часник.
- Готуйте, доки рідина не зменшиться вдвічі, 1 – 2 хвилини. Зменшіть вогонь до середнього та додайте вершки, фету, лимонний сік і спеції.
- Тушкуйте 2 хвилини.
- Додайте обсмажене куряче філе на сковороду.
- Тушкуйте до нагрівання, приблизно 1 хвилину або довше.
- Перед подачею посипте свіжою зеленню.