Ви можете приготувати курячу грудку всього за кілька хвилин. Просто киньте куряче філе в розігріту сковороду – і вечеря готова. Якщо маєте ще кілька хвилин, можна збагатити страву смачним вершковим соусом на основі вершків і сиру фета з кислуватим лимонним акцентом. Просто пальчики оближеш!

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Куряче філе з лимоном та фетою

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки перцю;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– пів склянки курячого бульйону;

– 2 зубчики часнику;

– пів склянки вершків;

– 1/4 склянки сиру фета;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 столові ложки подрібненої зелені.

Приготування:

Посипте курку сіллю та перцем. Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте курку та готуйте приблизно 6 – 8 хвилин, поки вона не отримає хрустку скоринку. Обсмажену грудку перекладіть зі сковороди на тарілку. Додайте в сковороду бульйон і часник. Готуйте, доки рідина не зменшиться вдвічі, 1 – 2 хвилини. Зменшіть вогонь до середнього та додайте вершки, фету, лимонний сік і спеції. Тушкуйте 2 хвилини. Додайте обсмажене куряче філе на сковороду. Тушкуйте до нагрівання, приблизно 1 хвилину або довше. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Корисний лайфхак: коли не потрібно чистити часник.