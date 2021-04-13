Филе куриное со шпинатом и креветками: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюдо – куриное филе со шпинатом и креветками, которое можно подавать в праздники и будни. Как приготовить – читайте в материале.
Источник:Наша Ряба
Нежное мясо курицы со шпинатом и креветками подают с соусом, который вы легко приготовите дома. Блюдо понравится не только вкусом, но и красивой презентацией.
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Куриное филе со шпинатом и креветками
- Шпинат заранее разморозьте.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- На сковороде со сливочным маслом обжарьте шпинат с луком, выложите на тарелку, оставьте для охлаждения.
- Часть креветок очистите, отварите.
- Куриное филе тщательно помойте, отбейте, выложите шпинат с луком, креветки, заверните, сформируйте в рулет.
- Рулет плотно заверните в пищевую пленку, концы закрепите нитью, отварите на пару.
- Сельдерей, морковь, помойте, очистите, натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса помойте, обжарьте в панцире креветок с нашинкованными очищенными овощами. Далее – добавьте томат, 500 миллилитров воды, тушите 20 минут, процедите.
- Бульон готовьте до состояния сиропа, добавьте сливки, коньяк, взбейте.
- Готовый рулет отделите от пленки, нарежьте на порции. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!
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