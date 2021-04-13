Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюдо – куриное филе со шпинатом и креветками, которое можно подавать в праздники и будни. Как приготовить – читайте в материале.

Нежное мясо курицы со шпинатом и креветками подают с соусом, который вы легко приготовите дома. Блюдо понравится не только вкусом, но и красивой презентацией.

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Куриное филе со шпинатом и креветками

Ингредиенты:

– 4 куриных филе;

– 100 граммов шпината;

– 1-2 луковицы;

– 300 граммов креветок;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– 1 томат;

– 1-2 моркови

– 20 граммов сельдерея;

– 150 миллилитров сливок 30-33%;

– 40 миллилитров коньяка;

– 1 столовая ложка растительного масла.