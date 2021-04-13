Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви – куряче філе зі шпинатом та креветками, яку можна подати у будні та свята. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Ніжне м'ясо курятини зі шпинатом та креветками подають з соусом, який ви легко приготуєте вдома. Страва сподобається не тільки смаком, а й гарною презентацією.

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Куряче філе зі шпинатом та креветками

Інгредієнти:

– 4 курячих філе;

– 100 грамів шпинату;

– 1-2 цибулі;

– 300 грамів креветок;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 1 томат;

– 1-2 моркви;

– 20 грамів селери;

– 150 мілілітрів вершків 30-33%;

– 40 мілілітрів коньяку;

– 1 столова ложка рослинної олії.