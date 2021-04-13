Філе куряче зі шпинатом та креветками: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви – куряче філе зі шпинатом та креветками, яку можна подати у будні та свята. Як приготувати – читайте у матеріалі.
Джерело:Наша Ряба
Ніжне м'ясо курятини зі шпинатом та креветками подають з соусом, який ви легко приготуєте вдома. Страва сподобається не тільки смаком, а й гарною презентацією.
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Куряче філе зі шпинатом та креветками
- Шпинат заздалегідь розморозьте.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- На пательні з вершковим маслом обсмажте шпинат з цибулею, викладіть на тарілку, залиште для охолодження.
- Частину креветок почистіть, відваріть.
- Куряче філе ретельно помийте, відбийте, викладіть шпинат з цибулею, креветки, загорніть, сформуйте у рулет.
- Рулет щільно загорніть у харчову плівку, кінці закріпіть ниткою, відваріть на пару.
- Селеру, моркву, помийте, почистіть, натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу помийте, обсмажте панцирі креветок з нашаткованими очищеними овочами. Далі – додайте томат, 500 мілілітрів води, тушкуйте 20 хвилин, процідіть.
- Бульйон готуйте до стану сиропу, додайте вершки, коньяк, збийте.
- Готовий рулет відділіть від плівки, наріжте на порції. Подавайте з соусом. Смачного!
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