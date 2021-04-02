Мы подготовили для вас рецепт пасты с курицей в сливочном соусе. Простое и вкусное блюдо понравится всей вашей семье.

Фарфалле – макаронные изделия твердых сортов пшеницы в переводе с итальянского "бабочки" или "бантики". Они прекрасно сочетаются с любыми продуктами – мясом, грибами, сыром.

Нежные кусочки куриного филе с пастой со сливочным соусом и сыром быстро и легко готовятся.

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Рецепт фарфалле с курятиной

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 100 граммов томатов черри;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 200 миллилитров сливок 30-33%;

– 20 граммов соевого соуса;

– 200 граммов пасты фарфалле;

– 50 граммов сыра Пармезан;

– 50 оливкового масла;

– 4 веточки базилика;

– соль.