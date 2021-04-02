Как приготовить фарфалле с курицей: простой рецепт
Мы подготовили для вас рецепт пасты с курицей в сливочном соусе. Простое и вкусное блюдо понравится всей вашей семье.
Источник:Наша Ряба
Фарфалле – макаронные изделия твердых сортов пшеницы в переводе с итальянского "бабочки" или "бантики". Они прекрасно сочетаются с любыми продуктами – мясом, грибами, сыром.
Нежные кусочки куриного филе с пастой со сливочным соусом и сыром быстро и легко готовятся.
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Рецепт фарфалле с курятиной
- В кастрюлю с подсоленной водой выложите пасту, отварите до состояния аль-денте в течение 7-9 минут.
- Очистите лук, чеснок, нарежьте кубиками, томаты – пополам.
- Куриное филе тщательно помойте, нарежьте тонкими полосками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Базилик тщательно помойте.
- На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте в течение одной минуты. Далее – добавьте чеснок, мясо, перемешайте, готовьте до золотой корочки. Добавьте томаты, тушите 3 минуты.
- Влейте тонкой струйкой сливки, соевый соус, готовьте еще в течение 5 минут.
- Сцедите макароны, выложите на сковороду с соусом, доведите до кипения, помешивая на слабом огне в течение 5 минут.
- Готовую пасту выложите на тарелку. Задекорируйте тертым сыром и веточками базилика. Приятного аппетита!
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