Куриные бедра с апельсинами прекрасно подойдут, как к обыденному, так и к праздничному столу. Они необычайно эффектно смотрятся, вкушают как из ресторана, а готовить просто и быстро.
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Подавайте их как самостоятельное блюдо, или в овощной гарнир из картофеля, батата или свежего листового салата.
Рецепт куриных окорочков с апельсинами
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- С одного апельсина снимаем цедру и отжимаем сок. Добавляем растительное масло, соевый соус, сушеный молодой имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.
- Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190 – 200 градусов 30 – 35 минут.
- Достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада. Запекаем еще 15 – 20 минут до румяности.
- Подаем к столу и наслаждаемся!