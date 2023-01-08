Куриные бедра с апельсинами прекрасно подойдут, как к обыденному, так и к праздничному столу. Они необычайно эффектно смотрятся, вкушают как из ресторана, а готовить просто и быстро.

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Подавайте их как самостоятельное блюдо, или в овощной гарнир из картофеля, батата или свежего листового салата.

Рецепт куриных окорочков с апельсинами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 6 – 8 куриных бедер;

– 2 апельсина;

– 2 столовые ложки масла;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка сушеного молотого имбиря;

– 1 – 1,5 чайной ложки соли;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

С одного апельсина снимаем цедру и отжимаем сок. Добавляем растительное масло, соевый соус, сушеный молодой имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.

Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190 – 200 градусов 30 – 35 минут.