Курячі стегна з апельсинами чудово підійдуть, як до буденного, так і до святкового столу. Вони надзвичайно ефектно виглядають, смакують наче з ресторану, а готувати просто і швидко.
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Подавайте їх як самостійну страву, або до овочевого гарніру з картоплі, батату чи свіжого листового салату.
Рецепт курячих стегенець з апельсинами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- З одного апельсину знімаємо цедру і віджимаємо сік. Додаємо олію, соєвий соус, сушений молодий імбир, сіль, часник, мед і все добре перемішуємо. Заливаємо курячі стегна маринадом і залишаємо на декілька годин, краще наніч.
- Перекладаємо стегна у форму для запікання, трошки поливаємо маринадом і запікаємо при температурі 190 – 200 градусів 30 – 35 хвилин.
- Дістаємо стегна із духовки, на кожне стегно викладаємо кружечок апельсина і поливаємо залишками маринаду. Запікаємо ще 15 – 20 хвилин до рум'яності.
- Подаємо до столу та насолоджуємося!