Курячі стегна з апельсинами чудово підійдуть, як до буденного, так і до святкового столу. Вони надзвичайно ефектно виглядають, смакують наче з ресторану, а готувати просто і швидко.

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Подавайте їх як самостійну страву, або до овочевого гарніру з картоплі, батату чи свіжого листового салату.

Рецепт курячих стегенець з апельсинами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 6 – 8 курячих стегон;

– 2 апельсини;

– 2 столові ложки олії;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка сушеного меленого імбиру;

– 1 – 1,5 чайної ложки солі;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка меду.

Приготування:

З одного апельсину знімаємо цедру і віджимаємо сік. Додаємо олію, соєвий соус, сушений молодий імбир, сіль, часник, мед і все добре перемішуємо. Заливаємо курячі стегна маринадом і залишаємо на декілька годин, краще наніч.

Перекладаємо стегна у форму для запікання, трошки поливаємо маринадом і запікаємо при температурі 190 – 200 градусів 30 – 35 хвилин.