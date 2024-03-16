Вы забудете обо всех остальных рецептах: нереальные куриные окорочка в сливочном соусе
16 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:nataliia_zhuk_cooking
Многие украинцы любят курятину за ее приятный вкус и доступную цену. Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе — это фантастически вкусно.
К этому блюду подойдет любой гарнир. Ваши родные точно будут под впечатлениями.
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Куриные бедра в сливочном соусе
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов филе куриного бедра;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,3 чайной ложки перца;
– растительное масло.
Соус:
– 3 зубчика чеснока;
– 300 миллилитров сливок 20%;
– 0,5 чайной ложки соли;
– черный перец по вкусу;
– 0,5 чайной ложки хмели-сунели;
– 80 граммов твердого сыра;
– пучок петрушки.
Приготовление:
- Филе бедра посолите, добавьте паприку и черный перец. Оставьте мариноваться на 30 минут.
- Обжарьте замаринованное мясо примерно по 8 минут с каждой стороны.
- Тем временем натрите на мелкой терке 3 зубчика чеснока.
- Уберите обжаренное мясо со сковороды. На ней же обжарьте чеснок, добавьте сливки, соль, черный перец и специи хмели-сунели.
- Также натрите на мелкой терке сыр и добавьте его к сливкам.
- Отправьте к соусу обжаренное мясо и готовьте под закрытой крышкой на маленьком огне примерно 10 – 15 минут. В процессе мясо переворачивайте.